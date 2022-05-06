6 Mayıs dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,89 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15,65 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14,86 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 14,87 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14,8500 TL seviyesini, en yüksek ise 15,1200 TL seviyesini görürken; kur saat 10:30 itibarıyla 14,8986 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15,7230 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15,6504 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18,3350 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,18 oranında düşüşle 103,94 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0500 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,69 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,97 seviyesinde bulunuyor.

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