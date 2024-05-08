Uber ilk çeyrek kârını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD merkezli araç çağırma uygulaması Uber'in 2024 ilk çeyrek kârı geçen yıla oranla yüzde 82 arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Uber mali yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla 1,38 milyar dolar düzeltilmiş çekirdek kâr açıkladı. Analistler, 1,32 milyar dolar kar bekliyordu.

İlk çeyrekte gelir yüzde 15 artışla 10,13 milyar dolara yükseldi ve 10,11 milyar dolarlık beklentiyi çok az farkla aştı.

Uber hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 7,31 kayıpla 65,13 dolardan işlem görüyor.

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CEO Dara Khosrowshahi hazırladığı konuşmasında "Daha geniş büyüme portföyümüz sadece hızlı büyümekle kalmıyor, aynı zamanda ölçekle birlikte karlılığın da arttığını görüyor" dedi.

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