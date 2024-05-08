  • Bigpara
  • Haberler
  • Politika Haberleri
  • Bakan Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef
‹ Önceki Haber Uber ilk çeyrek kârını açıkladı Uber ilk çeyrek kârını açıkladı Sonraki Haber › ECB yöneticisinden faiz indirimi sinyali ECB yöneticisinden faiz indirimi sinyali

Bakan Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef

08.05.2024 - 15:20 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.

Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin

•Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,
•Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,
•Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

Haberin Devamı

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.219 Değişim: -0,49% Hacim : 111.298 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.219 10.05.2024 Yüksek 10.365
Açılış: 10.277
32,2012 Değişim: -0,13%
Düşük 32,1292 10.05.2024 Yüksek 32,3162
Açılış: 32,2421
34,7182 Değişim: -0,24%
Düşük 34,6429 10.05.2024 Yüksek 34,8794
Açılış: 34,8007
2.450,68 Değişim: 0,75%
Düşük 2.429,59 10.05.2024 Yüksek 2.467,17
Açılış: 2.432,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.