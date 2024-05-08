Hatay'da 10 bin 888 konut teslim edildi! Evlerin olduğu alanlar rezerv alan ilan ediliyor | Ekonomi Haberleri

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından bölgede imar çalışmaları hızla devam ediyor. Şu ana kadar Hatay'da 10 bin 888 konut teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki gelişmeleri CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya anlattı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bugün buraya 42 gazeteciyle geldi. Ankara temsilcileri, köşe yazarları var. Buradaki çalışmaları anlatacak. Tüm sorulara yanıt verecek. Uçakta da bir miktar konuştuk. Bakan yerleşim planı üzerinden anlattı. Meskun mahal şartı kaldırılmıştı, evlerin olduğu alanlar da rezerv alan ilan edilebiliyor. Sağlam ya da az hasarlı evler bulunabiliyor. Rezerv alan yeni yerleşim yeri nedeniyle evler yıkılacak, yeni yapılar inşa edilecek. Bakan, birkaç ev için plandan vazgeçemeyiz dedi. Bakan henüz maliyet çalışması yapmadık, vatandaşlar yerleşsin, bakarız dedi. Yaklaşık 250 bin lira civarında tutuyor vatandaşlara verilen evler. Aylık 4 bin liralara geliyor. Hatay önemli, Maraş'tan sonra en çok hasar gören yerdi. 10 bin 888 konut teslim edildi, altyapı çalışmaları için 14 milyar liralık kaynak belediyeye sağlanıyor. 1240 şantiye var, 110 bin işçi çalışıyor. Bakan dedi ki, TOKİ 60 bin inşaat yapabiliyor ama biz 200 bin evi teslim edeceğiz. Şartlar çok zorlu ama çok hızlı hareket ediyoruz dedi. Rezerv alan konusunda eleştiri yöneltenler davetli. Hatay resmen inşaat alanı gibi, her yerde konteynerler var, arkalarında inşaat yapılıyor.

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