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Türkiye Sigorta kârlılığını artırdı

21.02.2022 - 09:13
Türkiye Sigorta kârlılığını artırdı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Benli, 2021 yılında 1 milyar 58 milyon TL net kâr elde etiklerini söyledi. Benli 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 32 artışla prim portföylerini 11.7 milyar TL’ye çıkardıklarını açıkladı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32 artışla prim portföylerini 11.7 milyar TL’ye çıkardıklarını, teknik kârlılıklarının 1 milyar 297 milyon TL olduğunu ve 1 milyar 58 milyon TL net kâr elde etiklerini söyledi.

Benli, hayat dışı sigorta pazarında pazar paylarını yıl sonu itibarıyla 37 baz puan artırarak yüzde 13.4’e yükselttiklerini belirterek, şu açıklamaları yaptı:

“Türkiye Sigorta olarak ürün ve dağıtım kanalı çeşitliliğini etkin şekilde kullanmaya devam ederek 2021 yılında sektörün üzerinde bir prim artışı elde ettik, pazar payımızı arttırdık. Son beş yıllık dönemde hayat dışı sigortacılık sektöründe bir şirketin elde ettiği en yüksek pazar payına sahip olduk. Banka kanalından aldığımız güçlü katkıyla, pazar lideri olduğumuz tarım branşında yüzde 50, kaza branşında yüzde 44, yangın ve doğal afetler branşında yüzde 29 oranında büyüme kaydettik. Acente kanalındaki güçlü büyümemizle beraber oto branşlarında yüzde 46, hastalık sağlık branşında özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinde yüzde 48 oranında prim artışına ulaştık. Türkiye Sigorta, 2022 yılında da atacağımız dijitalleşme adımları, genişleyen ürün ve dağıtım ağı ve güçlü insan kaynağıyla beraber sürdürülebilir karlılık hedefiyle güçlü finansal sonuçlar elde etmeye devam edecek.”


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