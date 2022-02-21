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Tüm yerliler artık 'hibrit'

21.02.2022 - 09:23
Tüm yerliler artık 'hibrit' | Ekonomi Haberleri

Türkiye’de otomobil üretimi yapan Hyundai, Renault ve Toyota’nın ardından Fiat markası da hibrit üretmeye başladığını duyurdu. Böylece ülkemizde üretilen hibrit otomobil sayısı 6’ya ulaşırken, tüm yerli üreticiler ürün gamına hibrit eklemiş oldu. Uzmanlar ise daha az karbon salınımı gerçekleştiren hibrit araçların kapsamlı teşviklerle desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; geleneksel otomotiv üreticilerinin küresel karbon azaltımı politikalarında benzinli ve elektrikli motorun bir arada çalıştığı “hibrit” araçlar önemli rol oynuyor. Kimi markalar hibrit yerine doğrudan elektrikliye geçerken, birçok üretici sıfır emisyona ulaşmada hibrit teknolojisini önemli bir basamak olarak görüyor. Tabiki bu stratejide, dönüşümün, tüm dünyada, Avrupa kadar hızlı gerçekleşmeyeceği gerçeğinin de payı var. Türkiye’de otomobil fabrikası bulunan markaların ortak stratejisi ise Fiat’ın yaptığı son duyuruyla birlikte artık tamamen netleşti. Ülkemizde otomobil üretimi gerçekleştiren Hyundai, Renault ve Toyota’nın ardından son olarak Fiat da hibrit motorlu modelini duyurdu. Böylece, Türkiye’de üretilen hibrit otomobillerin sayısı 6’ya çıktı ve tüm yerli otomobil üreticileri ürün gamına hibrit eklemiş oldu.

YERLİ HİBRİT SERÜVENİ

Türkiye’nin hibrit yolculuğu 2016 yılında, Japon üretici Toyota’nın C-HR Hybrid’i üretilmesiyle başladı. Marka, halihazırda C-HR ve Corolla modellerinin 1.8 litre Hybrid versiyonlarını ülkemizde üretmeye devam ediyor. Renault da Clio’nun hibrit versiyonu 1.6 litrelik motora sahip Clio E-Tech’in üretimini 2020 yılından beri Bursa’da gerçekleştiriyor. Hyundai’nin ülkemizde ürettiği i20 ve Bayon modellerinde de 1.0 litrelik motor hacmine sahip 48v ‘hafif hibrit’ teknolojisi bulunuyor. Türkiye’nin hibrit yolculuğunun en yeni üyesi ise Egea... Fiat’tan yapılan açıklamada, Egea Hybrid’in kaputunun altında 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48 volt bataryaya sahip 15 kW’lık elektrik motorunun yer alacağı bildirildi. Station Wagon hariç tüm gövde tiplerinde, otomatik vitesle satışa sunulacak hibrit versiyon Nisan ayında yollara çıkacak.

YÜZDE 20 DAHA PAHALI

Hibrit üretim üssü olan ülkemizde daha az karbon salınımı yapan hibrit modellerin satış adetleri ise halen sınırlı. Bunun en büyük sebebi hibrit araçların benzinli veya dizel araçlara göre ortalama yüzde 20 daha yüksek maliyetlerle üretilmesi. Türkiye’de hibrit araçlar için bir vergi teşviki var ancak kapsamı oldukça dar. Sektör temsilcileri sık sık mevcut vergi sisteminin çevre politikaları gözetilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylese de henüz atılmış bir adım yok. Mevcut sisteme göre, 1.8 litre motor hacmini aşmayıp elektrik motoru 50 kW (68 HP) üstünde güç sağlayan modeller az da olsa ÖTV teşvikinden faydalanabiliyor. Ülkemizde üretilen modeller arasında bu teşvikten yalnızca Toyota’nın C-HR ve Corolla modelleri faydalanabiliyor. 

2021’DE 50 BİN SATILDI

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı verilere göre, 2021 yılında hibrit otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 105.1 artarak 49 bin 493’e ulaştı. 2020 yılında satılan hibrit araç sayısı 24 bin 131 adetti. Yine 2021 yılında hibrit araçların toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 8.8’e ulaştı. 2022 yılında ise hibrit araç satışlarının ikiye katlanması bekleniyor.

‘TEŞVİKLER BÜTÜN SEKTÖRE YAYILMALI’

TÜRKİYE’de üretilen hibritlerin iç pazarda daha çok satılması için sektör temsilcileri vergi konusunda adımlar atılmasını bekliyor. Hatta bu yüzden ülkemizde üretilmesine rağmen yalnızca ihraç edilen bir hibrit otomobil bile var. Renault’un hibrit teknolojisine sahip Clio E-Tech modeli Bursa’da üretiliyor ve sadece ihraç ediliyor. Modelin ÖTV teşvikinden yararlanmasıyla ilgili yetkililerce girişimler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Dacia Jogger’ın dünya lansmanı kapsamında bir araya geldiğimiz Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, konuyla ilgili olarak, “Türkiye’de ürettiğimiz Clio hibritle alakalı oldukça fazla girişimde bulunduk. Çünkü, orada bir teşvike ihtiyacımız var. Ülkemizde hali hazırda o klasmana tek bir bir marka girdiği için verilen teşvikin bütün sektöre yayılmasıyla ilgili destek taleplerimizi yetkililere ilettik. Örnekler göstererek girişimlerde bulunduk. Hükümetimizin değerlendirdiğini düşünüyorum” demişti.


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