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JP Mogan Fed'den dokuz faiz artırımı bekliyor

20.02.2022 - 12:29
JP Mogan Fed'den dokuz faiz artırımı bekliyor | Genel Haberler

ABD'de 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyona Fed'in kaç faiz artışı ile cevap vereceği yönündeki tahminler değişmeye devam ediyor. Dev yatırım bankası JP Morgan analistleri, Fed'den beklenilen faiz artırımı sayısını bu yıl için dokuza çıkardı.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıkladı. Faiz artışlarının 0.25 puan olacağı tahmin ediliyor.

OCAK AYINDA 4 FAİZ ARTIŞI TAHMİN EDİLİYORDU

Varlık bazında ABD'nin en büyük bankası olan JP Morgan Chase'in CEO’su Dimon geçen ay yaptığı açıklamada, Fed'den  bu yıl içinde 4 faiz artırımı beklediğini duyurmuştu. Daha önce Goldman Sachs ekonomistleri de Fed'den 4 faiz artırımı beklediğini açıklamıştı.

JP Morgan Chase CEO'su Dimon, yaptığı açıklamada ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını da belirtmişti.

Faiz artırımı konusunda beklenenden fazlasına ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Dimon, "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar. Ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur." ifadelerini kullanmıştı.

ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ülkedeki enflasyonun 2022 Ocak ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve fiyatların 1 yıl öncesine göre yüzde 7.5 arttığını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre, ülkedeki enflasyonda 1982'den bu yana görülen en yüksek artış yaşandı.


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