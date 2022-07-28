Türkiye’de e-ticaret yüzde 69 büyüdü | Ekonomi Haberleri

Pandemide yükselen e-ticaret sektörü, birçok ekonomide görülen yavaşlamaya rağmen büyüme potansiyelini koruyor.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’nin haziran ayında yayımladığı Küresel E-Ticaret Büyüme Tahminleri raporunda 2019’da küresel ticaretin yüzde 19’una karşılık gelen e-ticaretin 2021’deki payının yüzde 21’e ulaştığı ve bu yılı yüzde 22’yle kapatacağı öngörülüyor. 2021 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi raporunda ise 2020’den 2021’e geçişte e-ticaret satışlarındaki büyümenin yüzde 69’a ulaştığı ve toplam satış hacminin 382 milyar TL seviyesine taşındığı belirtiliyor.

3.4 MİLYAR İŞLEM

Geçen yıl sonunda e-ticaret işlem sayılarının bir önceki yıla göre yarı yarıya artarak 3.4 milyara ulaştığını söyleyen GKC Technology Kurucusu Baha Gökce, “Ölçek ya da iş modeli fark etmeksizin birçok işletme için e-ticaret, temel gelir kanallarından birine dönüşüyor. B2B ya da B2C işletmeler kendilerine ait e-ticaret platformlarını kurarken geleneksel pratikleri benimsiyor fakat bu rekabet avantajı elde etmeye yetmiyor. GKC Technology olarak geliştirdiğimiz yapay zeka destekli ürünlerimizle, işletmelerin e-ticaret platformlarını rakipleriyle 1 dakikadan kısa süre içinde kıyaslayabiliyoruz. Elde ettiğimiz ayrıntılı rapor, müşterilerimize e-ticaret sitelerini geliştirmenin yollarını ayrıntılı bir biçimde sunuyor. SEO, site haritası, sayfa yapıları, kullanıcı deneyimi, alışveriş yolculuğu gibi satışlara ve sepet terk etme oranlarına doğrudan etki eden alanlara odaklanarak süreçleri iyileştirmenin veriye dayalı yöntemlerini sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

5.4 TRİLYON DOLARLIK HACİM

Morgan Stanley uzun vadede e-ticaret pazarının dikkate değer bir büyüme potansiyeli barındırdığını söylerken, hacmin bugünkü 3.3 trilyon dolarlık değerinin, 2026’da 5.4 trilyon dolara kadar yükselebileceğine dikkat çekiyor. Türkiye ve dünyada e-ticaret sektöründe artan rekabetin giderek zorlaştığının altını çizen Gökce ise e-ticaret sitelerinin arama motoru performanslarını ve site altyapılarını geleneksel yöntemlerle analiz etmeye çalışmanın, zamansal ve finansal maliyetlere sebep olduğuna dikkat çekti. Gökce, bini aşkın internet sitesini analiz ederken, 5 binden fazla müşteriye ulaştıkları bilgisini verdi.

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