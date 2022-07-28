ABD’li dev Türk şirkete ortak oldu | Ekonomi Haberleri

ABD merkezli alışveriş uygulaması Letgo’nun ikinci el araç alım satımındaki iş kolu Otoplus, Türkiye’de oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage’ın yüzde 25 hissesini satın alarak şirkete ortak oldu. Ortaklık kapsamında İstanbul’da bir imza töreni düzenlendi.

Törene Letgo CEO’su Johan Nel, Letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Tuluy Noyan, Letgo CMO’su Selin Süzer ve Pilot Garage Kurucu CEO’su Cihan Emre de katıldı. Törende konuşma yapan Letgo CEO’su Johan Nel bu yatırımın Türkiye’de ikinci el sektöründe lider bir şirket yaratma stratejilerinde önemli bir adımı temsil teşkil ettiğini söyledi.

Nel, “Bu birliktelikten aldığımız güçle, dijitalden fiziksele uçtan uca bir müşteri deneyimi yaratarak ikinci el araba alışverişinin tüm süreçlerini sahiplenen güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Pazarda yaşanan zorlukları görüyor ve sektörün gelişmesine yardımcı olacak çözümler bulmaya devam ediyoruz. Türkiye’de 300 noktada oto ekspertiz alanında TSE standartlarında hizmet veren Pilot Garage ile güç birliği yaparak bu hedefimizi çok daha kısa sürede gerçekleştirebilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye ikinci el araç sektörü son derece hareketli, dinamik ve büyük bir pazar. Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve bu pazara yatırım yapmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

10 MİLYON EKPERTİZ

Pilot Garage Kurucu CEO’su Cihan Emre ise bu ortaklığın ikinci el araç sektörüne güven kazandıracağını ve yenilikçi bir bakış açısı getireceğini vurguladı. Pilot Garage olarak kuruldukları

2011’DEN BU YANA 10 MİLYONDAN FAZLA

aracın ekspertiz işlemini yaptıklarına dikkat çeken Emre, “Türkiye’de ikinci el alışverişte en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan Letgo’nun ikinci el araçtaki kurumsal iş modeli olan otoplus ile böylesi güçlü bir ortaklığa imza atmamız önümüzdeki dönemde sektöre daha birçok yenilik kazandıracak olmamızın başlama vuruşudur” dedi.

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