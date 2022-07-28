  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD’li dev Türk şirkete ortak oldu
‹ Önceki Haber Fed kritik faiz kararını açıkladı Fed kritik faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Türkiye’de e-ticaret yüzde 69 büyüdü Türkiye’de e-ticaret yüzde 69 büyüdü

ABD’li dev Türk şirkete ortak oldu

28.07.2022 - 08:42
ABD’li dev Türk şirkete ortak oldu | Ekonomi Haberleri

ABD merkezli alışveriş uygulaması Letgo’nun ikinci el araç alım satımındaki iş kolu Otoplus, Türkiye’de oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage’ın yüzde 25 hissesini satın alarak şirkete ortak oldu. Ortaklık kapsamında İstanbul’da bir imza töreni düzenlendi.

Törene Letgo CEO’su Johan Nel, Letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Tuluy Noyan, Letgo CMO’su Selin Süzer ve Pilot Garage Kurucu CEO’su Cihan Emre de katıldı. Törende konuşma yapan Letgo CEO’su Johan Nel bu yatırımın Türkiye’de ikinci el sektöründe lider bir şirket yaratma stratejilerinde önemli bir adımı temsil teşkil ettiğini söyledi.

Nel, “Bu birliktelikten aldığımız güçle, dijitalden fiziksele uçtan uca bir müşteri deneyimi yaratarak ikinci el araba alışverişinin tüm süreçlerini sahiplenen güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Pazarda yaşanan zorlukları görüyor ve sektörün gelişmesine yardımcı olacak çözümler bulmaya devam ediyoruz. Türkiye’de 300 noktada oto ekspertiz alanında TSE standartlarında hizmet veren Pilot Garage ile güç birliği yaparak bu hedefimizi çok daha kısa sürede gerçekleştirebilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye ikinci el araç sektörü son derece hareketli, dinamik ve büyük bir pazar. Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve bu pazara yatırım yapmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

10 MİLYON EKPERTİZ

Pilot Garage Kurucu CEO’su Cihan Emre ise bu ortaklığın ikinci el araç sektörüne güven kazandıracağını ve yenilikçi bir bakış açısı getireceğini vurguladı. Pilot Garage olarak kuruldukları

2011’DEN BU YANA 10 MİLYONDAN FAZLA

aracın ekspertiz işlemini yaptıklarına dikkat çeken Emre, “Türkiye’de ikinci el alışverişte en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan Letgo’nun ikinci el araçtaki kurumsal iş modeli olan otoplus ile böylesi güçlü bir ortaklığa imza atmamız önümüzdeki dönemde sektöre daha birçok yenilik kazandıracak olmamızın başlama vuruşudur” dedi.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.543 Değişim: -0,03% Hacim : 31.460 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.537 27.07.2022 Yüksek 2.574
Açılış: 2.567
17,9479 Değişim: 0,14%
Düşük 17,8891 29.07.2022 Yüksek 18,0233
Açılış: 17,9223
18,3224 Değişim: 0,25%
Düşük 18,2596 29.07.2022 Yüksek 18,3570
Açılış: 18,2764
1.012,22 Değişim: -0,04%
Düşük 1.010,45 29.07.2022 Yüksek 1.018,02
Açılış: 1.012,59
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.