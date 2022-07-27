Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faizi 75 baz puan artırma kararı aldı. Fed böylece faizi yüzde 2,25 ile 2,50 aralığına çekmiş oldu. fed yaptığı açıklamada enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği, pandemi ile ilişkili dengesizlikleri, yüksek gıda ve enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıttığı ifadelerini de kullandı. Fed Başkanı Powell önümüzdeki faiz artırımlarının veriye bağlı olacağını ancak enflasyonun beklenenden kötü geldiğini söyledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan ve bugün sona eren toplantıda federal fon faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Fed, 12 üyenin tamamının oyu ile faiz artırımlarına devam etmenin uygun olacağını öngördü.

FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, Komite üyelerinin geçtiğimiz ay yapılan toplantıdan bu yana daha yavaş ekonomik aktivitenin işaretlerinin bilincinde oldukları ortaya kondu. Açıklamada, "Harcama ve üretimin son göstergeleri yumuşadı. Bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımları güçlüydü" ifadeleri yer aldı.

Önceki toplantılardan sonra yapılan açıklamalardaki, Fed yetkililerinin ek faiz artırımlarının uygun olacağını öngördükleri ifadesi bugünkü toplantıdan sonra da tekrarlandı.

Bununla birlikte bugünkü açıklamada, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği, pandemi ile ilişkili dengesizlikleri, yüksek gıda ve enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıttığı ifadeleri de kullanıldı.

Fed bilançosunun küçültülmesinin planlandığı gibi Eylül'de hızlandırılmasının kararlaştırıldığı toplantıda, Eylül'den itibaren mortgage destekli menkul kıymetlerin ayda 35 milyar dolar ve Hazine kağıdı stoğunun aylık 60 milyar dolar azaltılacağı vurgulandı.

FOMC'nin enflasyon risklerine karşı oldukça özenli, dikkatli olduğunu belirten Fed, "FOMC enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye güçlü şekilde bağlı" ifadesi de açıklamada yer aldı.

POWELL'DAN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrasında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Powell, enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını ve gerekli araçlara da sahip bulunduklarını söyledi.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Ben ve meslektaşlarım enflasyonu aşağı getirmeye kararlıyız ve bunu yapıyoruz. Enflasyonu aşağı getirmek için gerekli araçlara sahibiz. Ekonomi dayanıklı ve enflasyonu aşağı getirmek zaruri. İş gücü piyasası olağanüstü sıkı ve enflasyon çok yüksek. Bilançomuzu ciddi şekilde daraltma sürecini devam ettiriyoruz. Tüketici harcamalarında büyüme ciddi şekilde zayıfladı, bu kısmın sıkı finansal şartları yansıtıyor. İş gücü talebi çok güçlü ve iş gücü arzı bastırılmış olmaya devam ediyor. Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz. Yüksek enflasyonun yarattığı ciddi zorluğun farkındayız. Belirsizliği artırmaktan kaçınmaya çalışacağız.

"FAİZ ARTIRIMI VERİYE BAĞLI OLACAK"

Önümüzdeki dönemde faiz artırımı veriye bağlı olacak. Faiz artırım hızı ekonomik görünüme ve gelecek toplantıya kadar gelecek verilere bağlı olacak. Eğer uygun olur ise gelecek toplantıda da alışılmadık derecede büyük bir başka faiz artırımı olabilir. Bir süre için trendin altında ekonomik büyüme görmeyi bekliyoruz. Verilere baktığımızda 75 baz puanlık artırımının uygun olduğuna düşündük. Bugün attığımız adım tüm üyelerden destek gördü. Haziran'ın ardından bugün de enflasyon verisine bakarak agresif bir adım attık. Enflasyon hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. 2,25-2,50 faiz oranı bize göre nötr seviye. Bizim odak noktamız arz ile daha iyi bir dengenin sağlanması için talebi aşağı getirmek. Enflasyonu yakından takip ediyor olacağız, gelen verilere bakacağız, enflasyon baskılarında azalma var mı diye bakacağız.

"SON ENFLASYON VERİSİ BEKLENENDEN KÖTÜ GELDİ"

Para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için yeterince sınırlayıcı olup olmadığına bakacağız. Yapılan faiz artırımlarını ekonominin henüz tam olarak hissetmediğini düşürüyoruz, daha fazla faiz artırımı gerebilir. Politikayı ılımlı şekilde sınırlayıcı seviyeye getirmemiz gerekli. Her toplantıda önümüzdeki verilere bakarak karar vereceğiz. Faiz artırımlarının etkilerinin şu ana kadar tam olarak hissedilmediğini düşünüyoruz. Şu anda alışıla gelenden daha fazla belirsizlik var, gelecek yıl için para politikası faiz aralığını öngöremiyoruz. Bu yılın sonunda faiz yüzde 3,0-3,5 aralığında bir yerde olabilir. Son enflasyon verisi beklenenden daha kötü geldi. Eylül toplantısına kadar 2 istihdam, 2 enflasyon verisi göreceğiz, jeopolitik gelişmeler konusunda daha fazla şey göreceğiz. Eylül toplantısına elimizde daha fazla veri olacak.

Para politikasında enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğinden emin olduğumuz bir noktaya geleceğiz. FOMC faiz tahminlerini Eylül'de güncelleyecek. Büyüme bu yıl yavaşlayacak. Büyümenin potansiyelin altında olduğu bir döneme ihtiyaç var, bu şekilde arz talebe yaklaşabilir. Enflasyonu aşağı çekmeye odaklanmış durumdayız. Resesyon yaratmaya çalışmıyoruz, bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyoruz. Bir yumuşak inişe giden yol dar, enflasyonu aşağı getirmekten başka seçeneğimiz yok.

"BAŞARISIZLIK SEÇENEĞİMİZ YOK"

Fiyat istikrarını yeniden tesis etmekte başarısızlık seçeneğimiz yok. Hata yapmamaya çalışıyoruz, enflasyonu aşağı getirmede olması gerekenden daha az şey yapmanın daha sona enflasyon ile mücadelenin maliyetini artırması riski var. ABD ekonomisinin resesyonda olduğunu düşünmüyorum. Ekonominin iyi performans gösteren pek çok alanı var. Resesyonda olan bir ekonomi olsaydık yılın ilk yarısında bu kadar istihdam yaratılamazdı.

Faiz kararlarımızı alırken enflasyona, iş gücü piyasasına tüm verilere bakacağız. Önümüzdeki dönemde bir noktada faiz artırımlarını yavaşlatmak uygun olacak. Veri ile hareket edeceğiz, faizde gideceğimiz yer Haziran tahminlerimiz ile paralel olmaya devam ediyor. Önümüzdeki toplantılarda bir tane daha alışılmadık büyüklüktü faiz artırımı yapabiliriz, ancak bu yönde verilmiş bir karar yok. Önümüzdeki dönemde de TÜFE ve PCE verilerine bakmaya devam edeceğiz, PCE'nin enflasyonu ölçmenin en iyi yolu olduğunu düşünüyoruz.

İkinci çeyrekte talepte bir yavaşlama var.Talebin yavaşlamakta olduğunu düşünüyoruz, ancak ne kadar yavaşladığından emin değiliz. İnsanlar pandemi döneminde çok fazla tasarruf yaptılar ve ücretler hala yüksek. İstihdam yaratımı biraz yavaşladı, ancak iş gücü piyasası hala güçlü. Cuma günü açıklanacak istihdam verisi çok önemli. Hane halkı anketleri istihdam yaratımının biraz yavaşladığını gösteriyor, ancak iş gücü arzında bir iyileşme yok. Enflasyonun hedefimize doğru gelmekte olduğunu görmemiz gerekli, bunun gerçekten olması gerekli. Mevcut açık işlerin iş arayanlara oranı bizim için önemli bir gösterge. ABD ekonomisinde büyümede biraz yavaşlama var, ancak iş gücü piyasasında güçlü veri gelmeye devam ediyor, ABD ekonomisi resesyonda değil. Bununla birlikte ikinci çeyrekte yavaşlama kayda değer, bizim amacımız yumuşak iniş. Yumuşak inişi başarıp başaramayacağımızdan hiç kimse emin olamaz. Bilanço daraltma iyi bir şekilde devam ediyor, Eylül ayında daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz, piyasanın bunu absorbe edebileceğine inanıyoruz. Bilançonun başa baş noktasına gelmesi 2-2,5 yıl alabilir. Bunun mantıklı bir hız olmadığını düşünmek için neden yok. Piyasalar Fed'in enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirme hedefine bağlılığına güveniyor.

Politika faizini enflasyonun yüzde 2'ye geleceğinden emin olduğumuz seviyeye kadar çıkaracağız. Talebin yavaşladığını, enflasyonist baskıların azaldığını görmemiz gerekli. Eylül 2020'de yaptığımıza benzen bir ileri dönük yönlendirmeyi tekrar yapmamız gerekeceğini düşünmüyorum. Faizleri 3 ay erken artırmaya başlasaydık da çok büyük bir farklılık olacağından emin değilim. Yumuşak iniş hedefini başarmanın çok zorlu olduğunu anladık, son aylarda daha zorlu hale geldi. Finansal istikrar perspektifinden baktığımızda iyi sermayelendirilmiş bankacılık sistemimiz var. Gıda tüketiminde reel düşüşler görüyoruz.

KATAR VE BAHREYN DE FAİZ ARTIRDI

Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımından sonra para birimleri ABD dolarına endekslenmiş olan Bahreyn ve Katar merkez bankaları da faiz oranlarını yükselttiler.

Bahreyn Merkez Bankası bir hafta vadeli mevduat faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 3,25'e yükseltti.

Ayrıca gecelik mevduat faiz oranını 75 baz puan yükselterek yüzde 3'e, 4 hafta vadeli mevduat faizini yüzde 4'e ve borç verme faiz oranını yüzde 4,5'e çıkardı.

Katar Merkez Bankası da ana mevduat faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 3,0'a yükseltti.

Banka, repo faiz oranını 75 baz puan yükselterek yüzde 3,25 olarak belirlerken, borç verme faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 3,75'e çıkardı.

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