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Bakan Nureddin Nebati Binance CEO’su ile görüştü

28.07.2022 - 08:49
Bakan Nureddin Nebati Binance CEO’su ile görüştü | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’in Kurucu ve CEO’su Changpeng Zhao ile videokonferans yoluyla görüştü.

Bakan Nebati sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada, “Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık” ifadelerini kullandı. 2017 yılında Çin asıllı Kanadalı Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance’de 2021 yılında toplam işlem hacmi 7.7 trilyon dolara ulaştı. Dünya genelinde platformun 29 milyon kullanıcısı bulunuyor.


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