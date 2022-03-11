Türk Telekom’un çoğunluk hissesi Varlık Fonu’na | Ekonomi Haberleri

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile LYY Telekomünikasyon AŞ (Levent Yönetim Yapılandırma AŞ) arasında, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin (Türk Telekom) toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.

Satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon dolar olarak belirlendi. Açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun Türkiye’deki stratejik sektörlere yatırım yapma misyonu doğrultusunda, TVF ile LYY arasında Türk Telekom’un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi’nin imzalandığı bildirildi. Bu arada, LYY Telekomünikasyon isimli şirket, ödenmeyen borçları sebebiyle Türk Telekom’u devralmak üzere Akbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası tarafından kurulmuştu.

YÜZDE 55’LİK PAY

Türk Telekom tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “17 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Türk Telekom’un Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY’nin yüzde 55 payına denk gelen kısmı LYY’ye ödenecektir. Bu satın alma, Türk Telekom’un sektördeki güçlü pozisyonunun, marka değerinin, üstün varlık ve insan kalitesinin ve çeşitlendirilmiş iş modelinin yanı sıra sağlam finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğine ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün uzun vadeli cazip görünümüne olan inancımızı yansıtmaktadır. İşlemin tamamlanması ilgili düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil sözleşmede yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak gerçekleşecektir.”

‘HEDEFLERİMİZE UYUMLU’

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, konuyla ilgili açıklamasında, “Öncelikli hedeflerimiz arasında bünyemizdeki varlıkların değerini en üst seviyeye çıkarmak ve Türkiye’deki şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkmasına destek olmak var. Türk Telekom da sahip olduğu potansiyel ve marka değeriyle stratejilerimize ve hedeflerimize oldukça uyumlu bir şirket. Bu kapsamda, büyük bir marka olan Türk Telekom’un sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak üzere Pay Satın Alım Sözleşmesi imzaladık” ifadelerini kullandı.