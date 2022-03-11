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İngiltere’deki varlıkları donduruldu

11.03.2022 - 09:15
İngiltere’deki varlıkları donduruldu | Ekonomi Haberleri

İngiliz Hükümeti, Chelsea Futbol Kulübü’nün sahibi olan Roman Abramovich’in İngiltere’deki varlıklarını dondurma kararı aldı. Hükümet aldığı bu kararın gerekçesi olarak ise Abramovich’in, Ukrayna’ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlarının olmasını gösterdi. Abramovich dışında 7 Rus iş insanının da 15 milyar Sterlinlik malvarlığı donduruldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich’e yaptırım kararı aldı ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübü’nün satışını askıya aldı. Chelsea’nin sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich, 2 Mart tarihinde yaptığı açıklamada İngiliz kulübünü satma kararı aldığını açıkladı. Bu karar doğrultusunda satıştan elde edilecek gelirin ise Ukrayna’da savaş mağdurları için kurulacak bir vakfa bağışlanacağını belirtti. Ancak İngiliz hükümeti, dün aldığı kararlar doğrultusunda Putin yanlısı olduğu düşünülen ve aralarında Roman Abramovich’in de bulunduğu 7 kişiye yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu doğrultuda Rus iş insanının İngiltere’deki mal varlıkları donduruldu ve Abramovich’e seyahat yasağı getirilmesine hükmedildi. Alınan karar doğrultusunda Chelsea Kulübü’nün satışı da şu aşamada ciddi bir belirsizliğe dönüştü. Birleşik Krallık Hükümeti Dijital, Kültür, Medya ve Spor Dairesi Sekreteri Nadine Dorries yaptığı açıklamada, Chelsea Kulübü’nü koruma adına bu kararın alındığını belirterek futbol kulüplerinin kültürel bir varlık olduğunu ve toplumun temel taşlarından biri olarak görüldüğünü vurguladı.

ÇELİK ŞİRKETİ DE VAR

İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da, Chelsea’nin sahibi Abramovich’in, varlıklarının dondurulduğu, İngiltere’deki bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımlarının uygulandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Abramovich, çelik şirketi Evraz, Norilsk Nickel’de hisse sahibi ve Chelsea FC’nin sahibi. Rus petrol şirketi Sibneft’in yüzde 73 hissesini 2005 yılında devlete ait gaz devi Gazprom’a 9.87 milyar sterline sattı. Net değeri tahmini olarak 9.4 milyar sterlin. 1990’larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri” denildi. Yapılan açıklamalara göre, Chelsea’nin futbolcu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetlerinin de önüne geçilmiş olundu. Açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Putin’in Ukrayna’ya yönelik vahşi saldırısını destekleyenler için güvenli liman olamaz. Bugünkü yaptırımlar, Birleşik Krallık’ın Ukrayna halkına verdiği sarsılmaz desteğin son adımıdır. Sivillerin öldürülmesine, hastanelerin yıkılmasına ve egemen müttefiklerin yasadışı işgaline olanak sağlayanların peşine düşerken acımasız olacağız” ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümetinin Roman Abramovich’in mal varlıklarını dondurma kararı almasının ardından bu durumun Chelsea’ye de olumsuz anlamda birçok etkisi olacak. Hükümet, alınan kararlar doğrultusunda İngiliz kulübüne özel bir lisans verileceğini açıkladı. Kulüp, herhangi bir mal varlığı satışı gerçekleştiremeyecek. Chelsea, hükümetin aldığı karar doğrultusunda oyuncu transferi de yapamayacak ve herhangi bir oyuncusu ile yeni bir sözleşme de imzalayamayacak.

7 OLİGARKIN VARLIĞI 15 MİLYAR STERLİN

İNGİLİZ hükümetinden yapılan açıklamada, yaptırımların uygulanacağı diğer oligarklar arasında En+ Group hisssedarı Oleg Deripaska, Rosnef Üst Yöneticisi Igor Sechin, VTB Bank Başkanı Andrey Kostin, Gazprom Üst Yöneticisi Alexei Miller, enerji boru hattı alanında çalışan Rus kamu şirketi Transneft’in Başkanı Nikolai Tokarev ve Bank Rossiya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Dmitri Lebedev’in olduğu bildirildi. Söz konusu oligarkların Kremlin’e en yakın isimler olduğu belirtilirken, dondurulacak toplam varlıkların değerinin yaklaşık 15 milyar sterlini bulduğu bildirildi.


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