  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD Başkanı Biden'dan Putin'e enflasyon suçlaması
‹ Önceki Haber Almanya'nın dev fabrikası üretimi durdurdu Almanya'nın dev fabrikası üretimi durdurdu Sonraki Haber › İngiltere’deki varlıkları donduruldu İngiltere’deki varlıkları donduruldu

ABD Başkanı Biden'dan Putin'e enflasyon suçlaması

11.03.2022 - 09:09
ABD Başkanı Biden'dan Putin'e enflasyon suçlaması | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgali olduğunu ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Avrupa ve ABD’de tüketici fiyatları artmayı sürdürüyor. ABD’de enflasyonun yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı göstermesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden yazılı açıklama yaptı. Biden, açıklamasında, “Bugünkü enflasyon raporu, fiyat artışları nedeniyle ABD’lilerin bütçelerinin daraldığını ve ailelerin Putin'in fiyat artışının etkilerini hissetmeye başladığını gösteriyor. Bu ay enflasyona en büyük katkı, piyasaların Putin'in agresif eylemlerine tepki vermesiyle gaz ve enerji fiyatlarındaki artış oldu” ifadelerini kullanarak, ABD’de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgali olduğunu savundu.

Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların maliyetleri artırdığını ifade eden Biden, “Ancak ABD’liler şunu bilemeli ki Putin'e ve yandaşlarına yüklediğimiz maliyetler, bizim maliyetlerimizden çok daha yıkıcı” dedi.

Tüketici fiyatlarını aşağı çekmek için elinden gelen yapacağını aktaran Biden, 60 milyon varillik stratejik petrol rezervinin serbest bırakıldığını hatırlatarak, “Yönetimim, ABD’de daha fazla üretim yapabilmemiz, tedarik zincirlerimizi güçlendirebilmemiz ve malları daha düşük maliyetle piyasaya sürebilmemiz için yatırımlar için baskı yapıyor. Büyük şirketlerin tüketicilere adil fiyatlar sunduğundan emin olmak için rekabeti teşvik ediyorum” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.046 Değişim: 0,20% Hacim : 4.237 Mio.TL Son veri saati : 10:25
Düşük 2.043 11.03.2022 Yüksek 2.052
Açılış: 2.046
14,9531 Değişim: 0,66%
Düşük 14,8075 11.03.2022 Yüksek 14,9598
Açılış: 14,8545
16,4891 Değişim: 0,89%
Düşük 16,3012 11.03.2022 Yüksek 16,5178
Açılış: 16,3443
953,37 Değişim: 0,14%
Düşük 947,63 11.03.2022 Yüksek 956,63
Açılış: 952,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.