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Sanayi üretimi açıklandı

11.03.2022 - 10:04 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi ocak ayında aylık bazda yüzde 2,4 daralırken; yıllık bazda ise yüzde 7,6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 7,6 arttı. sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.


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