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Türk mühendislerden 5G sorunlarına çözüm

13.12.2021 - 09:50
Türk mühendislerden 5G sorunlarına çözüm | Ekonomi Haberleri

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve 5G’de mükemmel senkronizasyon sağlayan teknoloji sayesinde şebekelere yeniden yatırım yapılmasına gerek kalmıyor. Sistem GPS bağımlılığını da ortadan kaldırıyor.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre; iletişimin tüm alanlarında hem devletler hem de şirketler bir yarış halinde. 5G teknolojileri de bu yarışın önemli alanlarından biri. Türk Telekom ve Net Insight’ın daveti üzerine katılım gösterdiğimiz Stockholm’deki işbirliği etkinliğinde de bu alanda geliştirilen yeni bir teknoloji duyuruldu. Türk mühendislerin önemli bir rol oynadığı bu patentli teknoloji sayesinde 5G’de yaşanan zaman ve senkronizasyon sorunu ortadan kalkıyor. Tüm baz istasyonları 150 nanosaniyenin altında bir süreyle birbiri arasındaki iletişimi ve aktarımı sağlayabiliyor. Bu teknoloji sayesinde şebekenin yenilenmesine gerek kalmıyor.

BÜYÜK POTANSİYEL VAR

Etkinlikte konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Kendi mühendislerimizin geliştirdiği bu teknolojinin patenti bize ait. Net Insight ile bu teknolojiyi beraber ürün haline getirip dünya pazarlarına sunacağız. Bu alanda çok büyük bir potansiyel var. En önemli noktalardan biri de, bu teknoloji GPS bağımlılığını ortadan kaldırıyor. GPS kesintileri operatörler için çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Ancak bu teknoloji sayesinde bir GPS bağlantısına ihtiyacınız yok. Bu da teknolojinin daha güvenli olmasını sağlıyor” dedi.

FARKLI SEKTÖRLERİ İLGİLENDİRİYOR

Net Insight CEO’su Crister Fritzson ise geliştirilen teknolojinin 2 yıl sonra pazara sunulacağını söyledi. Fritzson, “Bu konuda ürün geliştirme süreci yaklaşık 18 ay ile 24 ay arasında sürüyor. Şimdiye kadar geliştirip Türk Telekom’a nakliyesini sağladığımız senkronizasyon ürünlerimiz var. Geliştirdiğimiz ürünler Türk Telekom’un 5G sistemi ile uyumlu olacak. İlk kullanan operatör onlar olacak” diye konuştu. Teknolojiyi geliştiren mühendislerin verdiği bilgilere göre bu teknoloji enerjiden, haberleşmeye finanstan sağlığa kadar çok sayıda sektör için kritik bir konumda. Özellikle yağmurlu havalarda yayınların gitmesinden enerji iletimindeki sorunların önüne geçilmesine kadar değişik alanlara dokunuyor.


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