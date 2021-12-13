Sanayi üretimi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi verisini açıkladı. Sanayi üretimi Ekim ayında yıllık yüzde 8.5 oranında arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

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