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Otomotiv üretimi ilk kez ekside

13.12.2021 - 09:36
Otomotiv üretimi ilk kez ekside | Ekonomi Haberleri

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-kasım verilerini açıkladı. Bu dönemde, otomotiv üretimi ilk kez bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı.

Buna göre, otomotiv üretimi yüzde 0.3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi ise yüzde 7 azalarak 706 bin 265 adet olarak gerçekleşti. Ekimde 143 bin adet olan otomobil üretimi de, kasım ayında yüzde 19.7 daralarak 115 bin adede geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 195 bin 232 adet oldu. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2 artarak 834 bin 594 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 507 bin 399 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 3 artarak 706 bin 166 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 2 oranında azaldı ve 518 bin 294 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak-kasım döneminde toplam ihracattan yüzde 13 pay alan otomotiv sanayisi yılın ilk on bir ayını lider tamamladı.

TİCARİ SIRTLADI

OSD verilerine göre, kasım ayında üretimi yine ticari araçlar sırtladı. Ocak-kasım döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 41 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 11 arttı. Ürün bazında bakıldığında ise kamyon üretimi yüzde 70, minibüs üretimi yüzde 7 oranında artış gösterirken, otobüs üretimi yüzde 31 oranında düşüş gösterdi. Yılın on bir aylık döneminde, toplam ticari araç üretimi 438 bin 091 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç pazar dağılımında ise; ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 18 arttık. Hafif ticari araç pazarı yüzde 13 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 57 oranında artış gösterdi.


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