Turizmciden 3’lü 2022 senaryosu | Ekonomi Haberleri

Antalya’da, Rusya ve Ukrayna dışında çok ciddi turist trafiği yaşandığını vurgulayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, “Turizmci krizlere karşı bağışıklık kazandı. İyi, orta, kötü senaryoya göre hazırlık planı yapıyoruz. Asla karamsar değilim. Çünkü sektör olarak her krizden ders çıkardık” dedi.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre; RUSYA-Ukrayna savaşının sektöre ciddi etkileri olduğunu ifade eden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde yaşanan her sıkıntının 50’den fazla sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Turizm sektörünün birçok kez krizler yaşadığına dikkat çeken Erkan Yağcı, Antalya’ya turist geldiğinde ekonominin canlandığını, turist olmazsa tüm sektörlerin küçüldüğüne vurgu yaptı. Turizmin başkenti Antalya’da pandemiyi çok iyi yönettiklerini ve dünya turizm hareketinin bu kentten başladığını dile getiren Yağcı, “2022 yılına da iddialı hedeflerle başlamıştık. Ama turizm sektörü maalesef çok kırılgan. Dünyada olan gelişmelerin hepsi hem bölgemizi hem sektörümüzü etkiliyor. Buna rağmen asla karamsar değilim. Çünkü sektör olarak her krizden ders çıkardık” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK KAZANDIK

2020’de her şeyi sıfırladıklarını kaydeden Erkan Yağcı, “Belki çok iddialı olacak ama krizlere karşı bağışıklık kazandık. Sektör olarak bu konuda deneyimimiz var. Bu süreci de iyi yöneteceğiz. Elbette sıkıntılı bir dönem. Ama çözeceğiz. Bunu yaparken de sorunlarla yüzleşeceğiz. Ne yapacağımızı, hangi adımları atacağımızı son bir aydır çok yoğun biçimde planlıyoruz. İyi, orta, kötü senaryoya göre hazırlık planı yapıyoruz. Çünkü Rusya sadece Antalya’nın değil Türkiye’nin 1 numaralı kaynak pazarı. Antalya’da ürün portföyünün gelişmesi ve fiyat dengesinin oluşmasında çok önemli bir pazarımız. Ukrayna pazarı ise daha çok pandemi döneminde öne çıktı ve 1 milyon bandını aştı.

2 ÜLKE HARİÇ TRAFİK BAŞLADI

Sorunları konuşmaktan çok çözümleri konuşan bir sektör haline geldik. 2022 için rakam vermek çok zor. Fakat ‘Pandemiden daha kötü olmayız’ demek doğru bir yaklaşım değil. Pandemide zaten dibi gördük. Referans yılımız 2019” diye konuştu.

Yağcı, “Kaç turistin geleceğini hesaplamaktan çok tüm pazarlardan turist sağlamamız lazım. Şunu çok rahat ifade edebilirim; Antalya’ya yönelik Rusya ve Ukrayna haricinde tüm pazarlarda önemli bir turist trafiği var. Rusya’dan da trafik başlatabilirsek çok daha iyi bir tablo olacak” dedi.

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