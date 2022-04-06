  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Turizmciden 3’lü 2022 senaryosu
‹ Önceki Haber Fiyat İstikrarı Komitesi Toplantısı'nda enflasyonla mücadele vurgusu Fiyat İstikrarı Komitesi Toplantısı'nda enflasyonla mücadele vurgusu Sonraki Haber › Gazprom Germania’ya kayyum atandı Gazprom Germania’ya kayyum atandı

Turizmciden 3’lü 2022 senaryosu

06.04.2022 - 08:48
Turizmciden 3’lü 2022 senaryosu | Ekonomi Haberleri

Antalya’da, Rusya ve Ukrayna dışında çok ciddi turist trafiği yaşandığını vurgulayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, “Turizmci krizlere karşı bağışıklık kazandı. İyi, orta, kötü senaryoya göre hazırlık planı yapıyoruz. Asla karamsar değilim. Çünkü sektör olarak her krizden ders çıkardık” dedi.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre; RUSYA-Ukrayna savaşının sektöre ciddi etkileri olduğunu ifade eden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde yaşanan her sıkıntının 50’den fazla sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Turizm sektörünün birçok kez krizler yaşadığına dikkat çeken Erkan Yağcı, Antalya’ya turist geldiğinde ekonominin canlandığını, turist olmazsa tüm sektörlerin küçüldüğüne vurgu yaptı. Turizmin başkenti Antalya’da pandemiyi çok iyi yönettiklerini ve dünya turizm hareketinin bu kentten başladığını dile getiren Yağcı, “2022 yılına da iddialı hedeflerle başlamıştık. Ama turizm sektörü maalesef çok kırılgan. Dünyada olan gelişmelerin hepsi hem bölgemizi hem sektörümüzü etkiliyor. Buna rağmen asla karamsar değilim. Çünkü sektör olarak her krizden ders çıkardık” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK KAZANDIK

2020’de her şeyi sıfırladıklarını kaydeden Erkan Yağcı, “Belki çok iddialı olacak ama krizlere karşı bağışıklık kazandık. Sektör olarak bu konuda deneyimimiz var. Bu süreci de iyi yöneteceğiz. Elbette sıkıntılı bir dönem. Ama çözeceğiz. Bunu yaparken de sorunlarla yüzleşeceğiz. Ne yapacağımızı, hangi adımları atacağımızı son bir aydır çok yoğun biçimde planlıyoruz. İyi, orta, kötü senaryoya göre hazırlık planı yapıyoruz. Çünkü Rusya sadece Antalya’nın değil Türkiye’nin 1 numaralı kaynak pazarı. Antalya’da ürün portföyünün gelişmesi ve fiyat dengesinin oluşmasında çok önemli bir pazarımız. Ukrayna pazarı ise daha çok pandemi döneminde öne çıktı ve 1 milyon bandını aştı.

2 ÜLKE HARİÇ TRAFİK BAŞLADI

Sorunları konuşmaktan çok çözümleri konuşan bir sektör haline geldik. 2022 için rakam vermek çok zor. Fakat ‘Pandemiden daha kötü olmayız’ demek doğru bir yaklaşım değil. Pandemide zaten dibi gördük. Referans yılımız 2019” diye konuştu.

Yağcı, “Kaç turistin geleceğini hesaplamaktan çok tüm pazarlardan turist sağlamamız lazım. Şunu çok rahat ifade edebilirim; Antalya’ya yönelik Rusya ve Ukrayna haricinde tüm pazarlarda önemli bir turist trafiği var. Rusya’dan da trafik başlatabilirsek çok daha iyi bir tablo olacak” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.323 Değişim: -0,15% Hacim : 33.915 Mio.TL Son veri saati : 16:34
Düşük 2.317 06.04.2022 Yüksek 2.348
Açılış: 2.328
14,7423 Değişim: 0,20%
Düşük 14,7016 06.04.2022 Yüksek 14,7470
Açılış: 14,713
16,1053 Değişim: 0,31%
Düşük 16,0198 06.04.2022 Yüksek 16,1339
Açılış: 16,0557
914,66 Değişim: 0,41%
Düşük 907,30 06.04.2022 Yüksek 916,44
Açılış: 910,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.