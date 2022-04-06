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Gazprom Germania’ya kayyum atandı

06.04.2022 - 08:55
Gazprom Germania’ya kayyum atandı | Ekonomi Haberleri

Rusya’nın önde gelen enerji şirketlerinden Gazprom’un Almanya’daki yan kuruluşu ‘Gazprom Germania’ya kayyum atandı.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Külahçı'nın haberine göre; Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, bugün (pazartesi) aniden bir basın toplantısı düzenleyerek, merkezi Berlin’de olan ve yüzde 100 Gazprom şirketine ait Gazprom Germania’ya bakanlık bünyesindeki Federal Elektrik, Gaz, Telekomünikasyon, Posta ve Demir Yolları Ajansı’nın kayyum olarak atandığını açıkladı. Hükümetin tam desteğiyle alınan bu kararın detaylarının kısa bir süre içinde ilan edileceğini de söyledi. Gazprom Germania’nın Almanya’daki bazı enerji şirketlerine ortak olduğu da açıklandı.

Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder döneminde sözleşmesi imzalanan ve Federal Dışişleri Bakanlığı döneminde kendisinin de destek verdiği Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hattı projelerinin hayata geçirilmesinin de bir hata olduğunu itiraf etti.

STEINMEIER: HATA YAPTIK

Steinmeier, “Kuzey Akım 2’de benim de ısrar etmem açık bir biçimde hataydı. Biz Rusya’nın inanmadığı ama partnerlerimizin bizi uyardığı köprülerde ısrar ettik” dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, “biz, Rusya’nın da içinde yer aldığı bir Avrupa Evi inşa edilmesini beceremedik. Rusya’yı da güvenlik mimarisine bağlayacak bir temel atılmasını beceremedik” açıklamasında bulundu. Steinmeier, isim vermeden duruma Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’in de dahil olduğuna da işaret etti.

PUTIN’DEN GAZPROM AÇIKLAMASI

Rusya merkezli doğalgaz devi Gazprom’un Almanya’daki yan kuruluşu Gazprom Germania’ya kayyum atanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den çok önemli bir açıklama geldi. Rusya Başkanı Putin, Almanya’daki kayyum haberlerinin ardından, “Batı ülkelerden bazı Rus mallarının kamulaştırılmasına yönelik açıklamalar duyuyoruz. Demek bu kadar ileri gidecekler. Öyleyse bunun iki ucu keskin bir kılıç olduğunu kimse unutmasın” ifadelerini kullandı. Açıklamadında dünyada gıda fiyatlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Vladimir Putin, Rusya’ya karşı düşmanca bir tutum içerisinde olan ülkelere gerçekleştiriken ihracatı dikkatli bir şekilde takip edeceklerini söyledi.


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