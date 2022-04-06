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Fiyat İstikrarı Komitesi Toplantısı'nda enflasyonla mücadele vurgusu

06.04.2022 - 08:36
Fiyat İstikrarı Komitesi Toplantısı'nda enflasyonla mücadele vurgusu | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin dördüncü toplantısı sona erdi. Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Bakan Nebati, "Bu kapsamda gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni politikalar oluşturup fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Fiyat İstikrarı Komitesi'nin dördüncü toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 5 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Düzenli olarak toplanan Komite Mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümünü değerlendirmiştir.

Başta tarımsal ürünlerde olmak üzere küresel düzeyde artan korumacı politikalar, arz güvenliğini önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkaracaktır.

Komite tarafından tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve fahiş fiyat artışları ile mücadele çalışmalarının tüm paydaşlarla eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine karar verilmiştir.

BAKAN NEBATİ: ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni politikalar oluşturup fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


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