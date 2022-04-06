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Yerli girişimden ‘Züber’ yatırım

06.04.2022 - 08:31
Yerli girişimden ‘Züber’ yatırım | Ekonomi Haberleri

Girişim sermayesi şirketi Turkven’in danışmanlığını yaptığı uluslararası yatırımcılar, yeni nesil atıştırmalık markası Züber’e yatırım yaptı. Turkven bu ortaklık ile Türkiye’de sağlıklı atıştırmalık kategorisinin kurucusu Züber’i globalleşme yolculuğunda destekleyecek.

Yerli girişim sermayesi şirketi Turkven, atıştırmalık markası Züber’e (Alterna Gıda) yatırım yaptı. Züber’in kurucu ortakları Nailcan Kurt, Raşit Müftüoğlu ve Murathan Kurt, yeni yatırım ve ortaklıkla beraber markanın hızlı büyümesini desteklemek ve küresel ayak izini genişletmek istediklerini dile getirdi. Türkiye’de sağlıklı atıştırmalık gıda alanında önemli bir büyüklüğe erişen Züber, Türkiye genelinde 30 bini aşkın satış noktasında yer alıyor. Markanın son iki yılda elde ettiği büyüme oranı ise yüzde 700’ün üzerinde. Züber markasının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nailcan Kurt ortaklıkla ilgili açıklamasında,“Turkven ortaklığı, küresel sermayenin önemli yatırımcıları tarafından şirketimizin başarısının tescil edilmesi anlamına geliyor.

Turkven’in tecrübesi ile şirket vizyonumuzu birleştirerek, Züber markasının, Türkiye topraklarında üretilen doğal ürünlerin üstünlüğünü kullanarak dünya çapında bir FMCG markasına dönüşmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Turkven’in üst düzey yöneticilerinden Selin Dilmener Göral ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenmenin önemi konusundaki tüketici farkındalığı hızlanarak artıyor. Bunu ülkemizde de gözlemlemeye başladık. Tüketiciler bir müşteri vaadi ve hayat görüşü olan yeni nesil markalara yöneliyor. Bu konuda ülkemizde öncü olan ve kısa zamanda kategorisinin açık ara liderliğine yükselen Züber’i beğeniyle takip ediyorduk. Züber, sağlıklı ve doğal ürünler üretiyor ve her yıl ürün yelpazesini başarılı yeni ürünler ile genişleterek Ar-Ge yeteneğini pazara yansıtıyor. Markanın, Türk tüketicisi gözünde kazandığı güven ve kalite algısını birçok pazar araştırmasında da teyit ettikten sonra, bu ekibin ve yarattığı markanın başarısını global mecralara taşıması motivasyonuyla yola çıktık.”


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