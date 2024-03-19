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Tüketim ürünleri devi Unilever'den flaş revizyon kararı! 7 bin 500 çalışan işten çıkarılacak...

19.03.2024 - 14:03 | Son Güncelleme :
Tüketim ürünleri devi Unilever'den flaş revizyon kararı! 7 bin 500 çalışan işten çıkarılacak... | Ekonomi Haberleri

İngiliz tüketim ürünleri devi Unilever, şirkette yaptığı revizyon kapsamında Magnum, Carte D'or, Cornetto gibi dondurmaların da üretildiği dondurma kısmını ayırma kararı aldı. Şirketten 7 bin 500 çalışanın revizyon kapsamında etkileneceği açıklandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İngiliz tüketim ürünleri devi Unilever yaptığı açıklamada, en çok satan ürünleri arasında Ben & Jerry's ve Magnum'un da bulunduğu dondurma birimini bağımsız bir işletme olarak ayıracağını duyurdu.

Şirket ayrıca, dünya çapında yaklaşık 7.500 ofis tabanlı çalışanın işten çıkarılacağı ve önümüzdeki üç yıl içinde 800 milyon euro (870 milyon dolar) tasarruf sağlayacağını söylediği büyük bir revizyonu da açıkladı.

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Unilever yaptığı açıklamada, "Unilever ile dondurma kısmının üretkenlik programıyla birlikte ayrılması, Unilever'in finansal ve yönetim kaynaklarının en güçlü, küresel veya ölçeklenebilir markalara odaklanmasını sağlayacaktır" dedi.

Dondurma birimi, 2023'te 7,9 milyar eurolul ciroya sahip Cornetto ve Carte D'Or markaları dahil olmak üzere en büyük 10 küresel markadan beşine sahip. Ancak 2023 yılında temel satış büyümesi hayal kırıklığı yarattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre bölünme faaliyeti hemen başlayacak. Unilever, revizyonunun dört bölüme odaklanacağını belirtti: Güzellik ve Refah, Kişisel Bakım, Evde Bakım ve Beslenme. Aynı zamanda Cif yüzey temizleyicisi, Dove sabunu ve Hellmann's mayonezini de üreten çok uluslu şirket, bu hamlenin kar marjlarını artıracağını öngördü.

 


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