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Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor... Bakan Uraloğlu, CNN TÜRK'te anlattı

19.03.2024 - 14:11 | Son Güncelleme :
Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor... Bakan Uraloğlu, CNN TÜRK'te anlattı | Genel Haberler

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu bugün hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni metro hattı ile ilgili tüm merak edilenleri CNN TÜRK ekranlarında anlattı...

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi:

İstanbul Havalimanı ile Halkalı arasındaki 31,5 km'lik hattın 14 kilometrelik bölümü olan önce İst. havalimanı - Arnavutköy arasını açıyoruz. Arnavutköy - Halkalı arasını yaklaşık bir sene sonra açacağız. Arnavutköy İstasyonu'ndan İstanbul Havalimanı'na, ardından oradan Göktürk ve Gayrettepe'ye kadar bütün ulaşımı sağlamış olacağız. Arnavutköy'den bütün metro ve metrobüslere aktarma yapılacak. Havalimanı dahil bütün İstanbul'a ulaşım sağlanacak. 

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Metro inşaatında traversleri 4 metrelik olarak prefabrik olarak ürettik. Bu sayede hızlı inşaat yaptık. Ayrıca ufak tefek hataların önüne geçmiş olduk.

İSTANBUL'A 185 KM METRO 

Bugün burayı açınca 169 kilometre metro açmış olacağız.  Ulaştırma Bakanlığı olarak hattın geri kalanını ve Çamlıca Bosna Bulvarı hattını da ekleyince İstanbul'a 185 km metro kazandırmış olacağız inşallah.

GELECEK YIL İÇİN 2 METRO MÜJDESİ 

Halkalı'dan başladığımızda İstanbul Havalimanı'na, oradan gayrettepeye kadar gidebileceksiniz. Bu hat ile Avrupa yakasını tam bir ring hattı olarak kat etebilen tam bir çevreyolu açılmış olacak. Hattın geri kalanında 6 tane TBM çalıştırıyoruz. Arnavutköy - Halkalı kısmı önümüzdeki yıl tamamlamış olacak. Önümüzdeki yılın sonuna doğru Altunizade - Bosna Bulvarı 4,5 km'lik hattı bitirmiş olacağız.


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