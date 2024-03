İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: İstanbul'a 10 bin yeni taksi plakası çıkarılabilir | Genel Haberler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, “Korsan taşımacılık sektörümüzün vebasıdır” diyerek, İstanbul'a 10 bin yeni taksi çıkarılarak bu sorunun çözülebileceğini söyledi.

Taksici esnafının sıkıntılarını dile getiren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÜŞOF) Yönetim Kurulu üyesi ve İTEO Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’da korsan taksi problemi olduğunu belirterek, yetkililerden konuyla alakalı yardım istedi. Başkan Aksu, İstanbul'da yaklaşık 160 Bin korsan taksi bulunduğunu dile getirerek, esnafın iş bulmakta zorluk yaşadığını anlattı.



“Bilindiği gibi dünya çapında yaşanan ekonomik kriz ülkemizi de doğal olarak etkilediğini ifade eden Aksu, “Bunun sonucu olarak da esnafımız bu ekonomi şartlarında zorlanıyor. Ülke olarak bu ekonomik buhranı en hafif şekilde atlatmayı umarken, esnaf olarak da ayakta kalmak için mücadele veriyoruz. Bu ekonomi şartlarında 1 milyondan aşağıda araç yok. Araçlarımızı yenileyemiyoruz. Bunun için destek bekliyoruz. Çünkü hakikaten esnafımız zor günler yaşıyor. O yüzden en azından araçlarımızı yenileme noktasında devletimiz bize ÖTV desteği verebilir. 2023'teki genel seçimler öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki mitinginde ÖTV muafiyeti sözü vermişti. Esnaf olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği sözleri hep yerine getirdiğini biliyoruz. Bundan dolayı ÖTV muafiyetini sabırsızlıkla bekliyoruz. Esnaf dostu Cumhurbaşkanımızın vereceği ÖTV muafiyeti şoför esnafını rahatlatacağı gibi piyasanın canlanmasına da katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Ticari araçlarda devletin kaybı ÖTV'den yüzde 4'ken, devletin yüzde 20 KDV geliri elde edeceğini hatırlatan Aksu, ÖTV muafiyetiyle devletin büyük bir gelir elde edeceğini söyledi.



ÖTV MUAFİYETİ İLE KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK



Bu araçlara getirilecek ÖTV muafiyetiyle ülke ekonomisine bir canlılık geleceğini aktaran Aksu, “Bakın şu anda ülke olarak yerel seçimlere gidiyoruz. İstanbul başta olmak üzere tüm adaylarımızın ortak gündemi kentsel dönüşüm. Ülkemizde 8 milyonun üzerinde ticari araç var. ÖTV getirildiğinde, devlet bunlardan KDV tutarı olarak 62.5 milyar dolar kazanacak. Bu da 2 trilyon lira yapıyor. Türkiye'deki taksilerin ÖTV'si bunun yüzde 1'ini tutuyor. Esnaf için yapılacak bir kolaylık, ülkemizde depreme karşı yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına da katkı sağlayacak” diye konuştu.

KORSANA KARŞILIK İSTANBUL'A 10 BİN YENİ TAKSİ

Sektörün bir diğer büyük sorununun da korsan taşımacılık olduğunu ifade eden Aksu, şöyle devam etti, “Korsan taşımacılık sektörümüzün vebasıdır. Sadece İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunuyor. Ayrıca her geçen gün sayıları artıyor. Bu durumu sürekli yetkililere dile getiriyoruz. Bu durumun taksi yetersizliğinden kaynaklandığını söyleniyor. O zaman ihtiyaç varsa yasal plakalı taksiler ihale edilmelidir. Biz bu duruma karşı çıkmayız. Korsan taşımacılığın önüne geçildiğinde zaten bu ihtiyaç doğal olarak karşımıza çıkacak. Ülkemizi ve esnafımızı ekonomik kayba uğratan korsan taşımacılık için artık etkili önlemler alınmalıdır. Ekmeğimizi çalan, ülke ekonomisine zarar veren bu oluşum ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için gerekiyorsa İstanbul’a 10 bin yeni taksi plakası çıkarılabilir. Sonrasında bu kademeli olarak artırılabilir de. Yeter ki korsan taşımacılık ortadan artık kaldırılsın. Getirilecek 10 bin yeni taksi korsan taksilerin yüzde 6'sı kadar. Biz yeni taksilere karşı değiliz, korsana karşıyız. Korsan nedeniyle esnafımız iş bulamaz hale geldi. Çünkü eşit olmayan şartlarda çalışıyoruz.”



İBB'nin 5 Bin yeni taksi projesinin usul ve esas yönünden yasal olmama nedeniyle karşı çıktıklarını vurgulayan Aksu, İBB'nin 5 Bin Kiralık taksi istediğini hatırlattı.



İBB'NİN 5 BİN YENİ TAKSİ PROJESİ YASAL DEĞİLDİ



Kiralık taksi uygulamasının yasalar ve usullere aykırı olduğunu savunan Aksu, şunları söyledi:



“Ayrıca, pandemi döneminde taksi müşteri oranı yüzde 90'lara varan düşüşler yaşadık. Uzun bir süre meslektaşlarımız evine ekmek götürmekte zorlandı. Ama şimdi şartlar değişti. İstanbul çok hızlı göç alıyor. Bu nedenle korsanla mücadelede önemli adımlar atılarak, yasal yeni taksiler çıkarılabilir. İstanbul'da 20 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Bu sayı her geçen gün de artıyor. Biz İstanbul’umuza hizmet için varız. Vatandaşın ve turistin en etkili şekilde hizmet almasını destekleriz. Biz taksi sayısı hukuka uygun şekilde artırılmasına karşı değiliz. Ayrıca İstanbul'a ilk etapta 10 bin yeni taksi ihale edilirse de aynı şekilde büyük bir gelir elde edecektir. Bir taksi yaklaşık 250 bin dolar. 10 bin yeni taksi 2.5 milyar dolar gelir demek. Yani 80 milyar lira yapar. Bu kaynak İstanbul'un kentsel dönüşümü için kullanılır. Bu kayıt dışı korsanın önüne geçildiğinde devletin kasasına girecek para da ortadadır. Bu nedenle her zaman şoför esnafımızın yanında yer alan hükümetimizden rica ediyoruz. Lütfen esnafı bu vebadan kurtarın, korsanı ortadan kaldırın. Esnaf Cumhurbaşkanımızdan ÖTV müjdesi bekliyor.”

