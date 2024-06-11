Toplam ciro Nisan'da arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 71,9, aylık yüzde 0,3 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 Nisan'da yıllık yüzde 71,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,4, inşaat ciro endeksi yüzde 78,4, ticaret ciro endeksi yüzde 72,7, hizmet ciro endeksi yüzde 88,1 arttı.

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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi nisan ayında aylık yüzde 0,3 arttı. Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,2 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 9 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4 arttı.

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