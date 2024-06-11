  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Toplam ciro Nisan'da arttı
‹ Önceki Haber Bakan Kacır: Uzayda kapasitemizi artıracağız Bakan Kacır: Uzayda kapasitemizi artıracağız

Toplam ciro Nisan'da arttı

11.06.2024 - 14:51 | Son Güncelleme :
Toplam ciro Nisan'da arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 71,9, aylık yüzde 0,3 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 Nisan'da yıllık yüzde 71,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,4, inşaat ciro endeksi yüzde 78,4, ticaret ciro endeksi yüzde 72,7, hizmet ciro endeksi yüzde 88,1 arttı.

Haberin Devamı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi nisan ayında aylık yüzde 0,3 arttı. Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,2 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 9 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 4 arttı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.088 Değişim: 0,90% Hacim : 67.169 Mio.TL Son veri saati : 15:56
Düşük 9.958 11.06.2024 Yüksek 10.165
Açılış: 10.003
32,3625 Değişim: 0,12%
Düşük 32,3024 11.06.2024 Yüksek 32,4218
Açılış: 32,3249
34,7802 Değişim: -0,25%
Düşük 34,7392 11.06.2024 Yüksek 34,9590
Açılış: 34,8657
2.413,52 Değişim: 0,50%
Düşük 2.391,17 11.06.2024 Yüksek 2.415,19
Açılış: 2.401,58
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.