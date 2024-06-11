TOBB ve ICC işbirliğine imza attı | Ekonomi Haberleri

TOBB, Paris’te yapılan Dünya Konseyi toplantısında Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ile iş dünyasına yönelik işbirliklerine imza attı. 5 maddelik anlaşma, finansman programlarından, dijital ihracata kadar pek çok alanı kapsıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) işbirliklerini üst seviyeye taşıyacak olan bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICC Genel Sekreteri John Denton tarafından Paris’te düzenlenen ICC Dünya Konseyi toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.

5 maddelik bir eylem planını içeren anlaşma 1 yıllık bir süreci kapsıyor. Yapılan anlaşmada şu konular yer alıyor: “TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin de desteğiyle incoterms, uluslararası ticaret finansmanı, tedarik zinciri finansmanı, yeşil pazarlama ve ICC küresel öğrenme programlarının Türk iş dünyasının hizmetine sunulması.

Haberin Devamı

Sürdürülebilir ticaret ve sürdürülebilir ticaretin finansmanına ilişkin ICC Bankacılık Komisyonu ile birlikte Türkiye’de bilgilendirme toplantılarının yapılması.

ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi, TOBB - ICC işbirliğinde, KOBİ’lerin elektronik ihracat yeteneklerini geliştirmeye ilişkin Dijital İhracat Programı’nın (DEEP) Türkiye’de uygulanması.

ICC Genesis ve ICC Menşe Belgeleri bilgilendirme toplantılarının yapılması. Yıl boyunca ICC Tahkim, Dünya Odalar Federasyonu kapsamında ortak etkinlikler düzenlenmesi.”

Etiketler