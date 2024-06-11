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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Banga'yı Beştepe'de kabul etti

11.06.2024 - 16:34 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Banga'yı Beştepe'de kabul etti | Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

BAKAN ŞİMŞEK, BANGA İLE BİR ARAYA GELDİ

Görüşmede, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 mali yıllarını kapsayan mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan "Ülke İşbirliği Çerçevesi" ele alındı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüştü.

Şimşek ve Banga arasındaki görüşme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

'DÜNYA BANKASI’NA PROGRAMIMIZA OLAN GÜVENİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Bakan Şimşek ikili görüşme ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

Dünya Bankası Grubu Başkanı Sayın Ajay Banga ile 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesi’ni görüştüğümüz verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ’lerin ve istihdamın desteklenmesi⁠ gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldık.

Türkiye Dünya Bankası’nda aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer almaktadır.

Dünya Bankası’na programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz.


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