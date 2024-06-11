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Bakan Kacır: Uzayda kapasitemizi artıracağız

11.06.2024 - 14:35 | Son Güncelleme :
Bakan Kacır: Uzayda kapasitemizi artıracağız | Teknoloji Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır "Ülkemizin uzay alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini ileriye taşıyacağız. 21. yüzyılın başında özel sektör firmalarının dahil olmasıyla yeni uzay dönemi başlamış oldu" dedi.

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Vücuduna takılmış deney setleriyle 7 farklı deneyi icra etti. Deneylerin kapsamının genişletilmesine imkan tanındı. Ülkemizin uzay alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini ileriye taşıyacağız. 21. yüzyılın başında özel sektör firmalarının dahil olmasıyla yeni uzay dönemi başlamış oldu. Uzayın sağladığı ekonomik fırsatlardan daha güçlü şekilde yararlanma güçlendi. Yenilikçi projelerin arkasında uzay araştırmaları yatıyor. Uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacağız. Türksat 6A 8 Temmuz haftasında fırlatılacak. Milli uydu markamızı oluşturacağız. Uzay alanında toplumsal ilgiyi artırmaya devam edeceğiz. Biz küresel düzeyde uzay çalışması yürüten tüm ülkelerle diyaloga açığız. UUI'de hala farklı ülkelerden astronotlar çalışmalarını sürdürüyorlar. TUA ülkemizi APSKO'da temsil ediyor. Uzay limanını uluslararası işbirliğiyle kuracağız. Bizim henüz ay programlarıyla ilgili işbirliğimiz söz konusu değil. Aya Türkiye'nin ilgisi var. Uzay aracıyla aya erişmeyi hedefliyoruz. Uzay çalışmalarında bazı ülkelerin coğrafi özellikleri var. 

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Atasever'in açıklamaları şöyle:

Ben küçükken hiç hayalimde astronot olmak yoktu. Benim için uzay konusu yaşımı çok çok aldıktan sonra gelişmeye başlayan bir hayaldi. 2017 yılında uzay sistemleri direktörlüğünde uydu fırlatma araçlarının aviyonik sistemlerinden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım. Türkiye'nin uydu fırlatma aracına giden diğer sistemlerde bifiil çalışma şansını elde etmiştim. Uzay ajansımız kurulu, Şubat 2021'de milli uzay programı açıklandı. 7-8 ay süren yoğun eleme sürecinden sonra Türkiye'nin iki astronotundan birisi olarak seçildim. Alper Abi'yle birlikte Houston'a hareket ettik. NASA, SpaceX, Action, SA gibi uzay aracı tesislerinde yoğun kapsamlı eğitimlerden geçtik. Lunaparktaki çocuk gibi heyecanlıydım. 7 farklı deney icra ettik. 28 Mayıs'ta ABD'ye hareket ettik. Action Space firmasında deneylerimizi hazırladık. Fırlatmadan bir gün önce uçuşu simüle ettik. Sonrasında uçuşumuzu gerçekleştirdik. 45 bin feet irtifaya eriştiğimizde uygun koşullar oluştu. 1 dakikada 90 kilometrelik irtifaya çıktık. Kanatsız şekilde uçmaya başladık. Süzülmeye başlayınca pencereye yapıştım. Her nefeste yenilenir dünya demiş Mevlana... 8 Haziran'da yeniden doğdum yeniden geldim dünyaya.

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Alper Gezeravcı'nın açıklamaları şöyle:

Biz devletimizin gücüyle geçmişimizde karşılaştığımız badireler ne olursa olsun yeni Türkiye Yüzyılı'nda konulmuş hedeflere umutla bakıyoruz. Ülkemizin koyduğu hedeflerden bir tanesini alnımızın akıyla tamamlamış bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 9 tane daha projenin ilerleyen süreç içinde gurur ve mutluluklarını yaşamak için sabırsızlıkla bekliyoruz.


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