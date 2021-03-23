‹ Önceki Haber Piyasalar bugün bu verileri takip edecek Piyasalar bugün bu verileri takip edecek Sonraki Haber › Biden yönetiminden 3 trilyon dolarlık altyapı paketi hazırlığı Biden yönetiminden 3 trilyon dolarlık altyapı paketi hazırlığı

"Toparlanma güçleniyor gibi görünüyor"

23.03.2021 - 09:48
"Toparlanma güçleniyor gibi görünüyor" | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, ekonomik toparlanmanın genel olarak beklenenden daha hızlı ilerlediğini ve güçleniyor gibi göründüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Powell'ın bugün Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı sunumun metnini yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine karşı Fed'in elindeki tüm politika araçlarını kullanarak benzeri görülmemiş bir hız ve güçle hareket ettiğini anımsatan Powell, "Bugün durum çok iyileşti." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, toparlanmanın tamamlanmaktan çok uzakta olduğunu ve Fed olarak ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini yineledi.

"TOPARLANMA GENEL OLARAK BEKLENENDEN DAHA HIZLI İLERLEDİ"

Ekonominin önündeki yolun virüsün seyrine bağlı olmaya devam ettiğinin altını çizen Powell, son zamanlarda ekonomik faaliyet ve istihdama ilişkin göstergelerin yönünü yukarı çevirdiğini aktardı.

Powell, "Toparlanma genel olarak beklenenden daha hızlı ilerledi ve güçleniyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya devam ettiğine işaret eden Powell, iş gücüne katılımın salgın öncesi seviyelerin altında kaldığını kaydetti.

Powell, ekonomiyi desteklemek ve toparlanmanın olabildiğince sağlam olmasını sağlamak için Fed'in tüm araçlarını kullanma kararlılığını yineledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.348 Değişim: -2,23% Hacim : 14.180 Mio.TL Son veri saati : 12:16
Düşük 1.256 23.03.2021 Yüksek 1.373
Açılış: 1.336
7,7436 Değişim: -0,49%
Düşük 7,6969 23.03.2021 Yüksek 7,9528
Açılış: 7,7819
9,3237 Değişim: 0,70%
Düşük 9,1927 23.03.2021 Yüksek 9,5275
Açılış: 9,2591
432,20 Değişim: -0,45%
Düşük 430,23 23.03.2021 Yüksek 444,42
Açılış: 434,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.