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Piyasalar bugün bu verileri takip edecek

23.03.2021 - 09:38
Piyasalar bugün bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bazı ülkelerin tedbirleri sıkılaştırması, ekonomilerin toparlanmasına yönelik beklentiler ve veri gündeminin sakin olmasının etkisiyle dün karışık bir seyir izledi.

Kovid-19 salgınında, özellikle Avrupa'da mutasyon riski ve artan vaka sayılarına paralel alınan tedbirler ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikleri artırıyor. Dün yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde yapacağı sunumun metninde de ekonomideki toparlanmanın beklenenden daha hızlı ilerlediği, ancak belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

Powell, toparlanmanın tamamlanmaktan çok uzakta olduğunu ve Fed olarak ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini yineledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında, haftanın ilk işlem gününde tahvil faizlerindeki gerilemenin desteğiyle pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,32, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

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Geçen hafta Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bu seviyelerden başlayan düşüşünü dün de sürdürdü ve yüzde 1,66'ya kadar indi.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi danışmanlarının, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığı bildirildi.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınına yönelik aşılama çalışmaları devam ederken, mutasyon riski ülke bazlı da olsa gündemin odağındaki yerini koruyor. Almanya’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 28 Mart’ta kadar geçerli olan tedbirler sertleştirilerek 18 Nisan’da kadar uzatıldı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dünkü açıklamasında salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sıkı kısıtlamalar sonucu ülke ekonomisinin ilk çeyrekte keskin şekilde daralabileceğini bildirdi.

Salgına ilişkin endişelere karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, Fransa'daki CAC 40 endeksi yüzde 0,49 düşüş kaydetti.

Asya borsalarında bugün satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında petrol ve bakır fiyatlarındaki düşüş eğilimi dikkati çekerken, altının ons fiyatı ise 1.730-1.750 dar bandında hareket ediyor. Şu dakikalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 63,9 dolar, bakırın libresi ise yüzde 1,2 düşüşle 4,08 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında sert düşüşler, döviz kurlarında ise yükselişler görüldü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 9,79 değer kaybederek günü 1.379,25 puandan tamamladı. Dün 8,4864'ü görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen ve bir önceki güne göre yüzde 8,1 artışla 7,8036'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8590 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girse de stop-loss (zarar kes) emirlerinin tetiklenmesiyle satış baskısının gün sonuna kadar sürdüğü görüldü. Analistler, piyasalardaki oynaklığa işaret ederek, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların, gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, ocak ayı işsizlik oranı
15.30 ABD, 4. çeyrek cari işlemler dengesi
17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları
17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed imalat endeksi


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