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Biden yönetiminden 3 trilyon dolarlık altyapı paketi hazırlığı

23.03.2021 - 10:01
Biden yönetiminden 3 trilyon dolarlık altyapı paketi hazırlığı | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Biden yönetiminin 3 trilyon dolarlık altyapı paketi hazırlığı yapıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi danışmanlarının, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırladığı bildirildi.

The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin ardından altyapı harcamalarını içeren plan Biden yönetiminin öncelikleri arasında bulunuyor.

Biden'ın ekonomi danışmanları, 3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi hazırlarken, söz konusu harcama planına ilişkin teklifin bu hafta sunulması bekleniyor.

Altyapı ve istihdam olmak üzere iki kısımdan oluşan paketin ekonomiyi daha üretken hale getirmek amacıyla altyapı, eğitim, iş gücünü geliştirme ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik yatırımlara odaklandığı belirtiliyor.

Paketin, varlıklı kişiler ve şirketlerden alınan vergilerin artırılmasıyla finanse edilebileceği kaydedilirken, Cumhuriyetçilerin desteğini alıp almayacağının, nasıl finanse edileceğine bağlı olduğu aktarılıyor.

Altyapıya yönelik harcama planının, yol, köprü, liman, elektrikli araç şarj istasyonları ve elektrik şebekesinin iyileştirilmesi gibi yatırımların yanı sıra temiz enerji ve 5G yatırımlarını da içereceği bildiriliyor.

İstihdam planının ise eğitim ve kadınların iş gücüne katılımı gibi beşeri altyapıya yönelik harcamalara odaklandığı kaydediliyor.


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