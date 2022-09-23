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TL tasarruflar BES’le artacak

23.09.2022 - 09:31
TL tasarruflar BES’le artacak | Ekonomi Haberleri

Düzenlenen Fon Çalıştayı’nda BES’in geliştirilmesi için önemli kararlar alındı. Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, TL tasarrufların artırılmasında BES’in kilit rol oynayacağını söyledi. SEDDK Başkanı Akif Eroğlu, BES’in katılımcılara çok daha fazla katma değer sağlayan sisteme dönüşeceğini açıkladı.

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES), yeni kararlar alınacak, sistem TL tasarrufların artırılmasında kilit rol oynayacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ev sahipliğinde İstanbul’da Fon Çalıştayı düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman’ın başkanlığını yürüttüğü toplantıya; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) yöneticileri ile BES sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda, 382 emeklilik yatırım fonunun bulunduğu BES ekosisteminin geliştirilmesine yönelik öneriler konuşuldu.

YENİ KARARLAR ALINACAK

Murat Zaman, yaptığı konuşmada, başarılı fon yönetimi ile istikrarlı getirinin BES’in tabana yayılması ve hacmin artması için önemli olduğunu belirterek, “Türkiye Ekonomi Modeli’nin en önemli amaçlarından biri olan TL tasarrufların artırılması konusunda bireysel emeklilik sistemi kilit rol oynayacak. Sistemi daha iyi bir noktaya taşımak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmamız BES’in arzu edilen büyüklüklere ulaşması bakımından büyük önem arz etmektedir. Atılan adımlarla BES, 20. yılına çok daha güçlü girecek” dedi.

Murat Zaman, 20 yıllık süreçte BES’te, kilometre taşı sayılacak kararların hayata geçtiğine de değinerek, şunları söyledi: “Portföy yönetim şirketlerinin sayısı rekabet açısından önem taşımakla birlikte performansın ölçülmesi, ücretlendirmenin gözden geçirilmesi, risk yönetiminin yapılması gibi yapısal konularda alınacak kararlar, sistemin büyümesinde fayda sağlayacak.”

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon çeşitliliğinin sermaye piyasalarının derinleşmesine önemli katkılar sağladığını belirterek, SPK mevzuatı çerçevesinde BES’te sunulan ürün yelpazesinin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti

14 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Toplantıda konuşan SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, tasarruf eğiliminin düşük olmasına rağmen BES’in istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ve 14 milyon katılımcıya ulaştığını vurgulayarak, “BES’in bir marka değeri haline geldiğini söylememiz yanlış olmaz” dedi. Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fon performans değerlendirme sistemleri, standart ve katkı fonlarının yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, otomatik katılım sistemi alanında fon çeşitliliğinin artırılması ve geliştirilebilecek diğer alanlar başta olmak üzere bir yol haritası çıkarıp peyderpey uygulamaya geçeceğiz. Bu sayede BES’in katılımcılara çok daha fazla katma değer sağlayan bir sisteme dönüşmesini hedefliyoruz.”


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