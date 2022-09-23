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Yurtdışına veri paylaşımına sınırlama

23.09.2022 - 09:28
Yurtdışına veri paylaşımına sınırlama | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yapılacak düzenlemelerle ilgili toplantının ayrıntıları belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Beştepe’de yapılan toplantıda KVKK ile ilgili dünya örnekleri incelendi. Buna göre, AB üyesi birçok ülkede verilerin paylaşımlarının karşılıklı olduğu belirtilirken, Türkiye’de bu uygulamanın kişinin ‘rızası’ dahilinde olduğu aktarıldı.

KANUNLA BELİRLENECEK

Hürriyet gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesi için veri paylaşımında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar da görüşüldü. Son yıllarda özellikle e-ticaretin gelişmesiyle beraber kanunda veri paylaşımına ilişkin açıkların yer aldığı değerlendirilen toplantıda, özellikle yurtdışına veri paylaşımına sınırlama getirilmesi üzerinde duruldu. Hukuki çerçevenin çizilmesi gerektiğine dikkat çeken kaynaklar, “Örneğin, Türkiye’ye bir bilişim yatırımı yapılmış. Bununla ilgili şirket, Türkiye’den elde ettiği verileri yurtdışında paylaşıyor. İşte buna sınırlama getireceğiz. Kanunla ne kadarını yurtdışına aktarabileceğini belirleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

KVKK ile ilgili yapılacak kanuni düzenlemenin 1 Ekim’de Meclis’in açılmasının ardından gündeme geleceği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, konuyla ilgili önümüzdeki dönemde MİT, Dışişleri ve İçişleri yetkilileriyle de toplantılar yapılacak.


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