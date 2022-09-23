Motosikletli kuryeliğin standardını belirliyor | Ekonomi Haberleri

Getir ilk kez Hollanda’da açtığı fiziki süpermarket modelini Türkiye’de de uygulamayı değerlendiriyor. Getir10 ve GetirBüyük CEO’su Hatice Evren, “Bu modeli düşünüyoruz. Değerlendirdiğimiz planlar içerisinde var” dedi.

Taylan Özgür Dil'in haberine göre; Evren, Getir içerisinde kârlılığın bazı iş modellerinde yakalandığını ve market de dahil diğer iş modellerinde ise yakalanmak üzere olduğunu da bildirdi. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Getir sisteminde çalışan kuryeler için uygulamaya konulan yenilikçi çalışmaları ve güvenlik tedbirlerini paylaşan Evren, tüm Getir kuryelerindeki kask, mont ve pantolon ekipmanının Avrupa standartlarını karşılayan kalitede olduğunu söyledi. Şirketten 100 kişinin sadece kurye eğitimi ve güvenlik standartlarını korumak için çalıştığını vurgulayan Evren, “Gurur duyuyoruz ki, ilk günden koyduğumuz vizyonla sektöre bir standart getirdik” dedi.

Her kuryeye işe başlarken online ve fiziksel eğitimler verildiğini aktaran Evren, kuryelerin güvenliğini sağlamak için hız limitlerini belirlediklerini, otoyollara çıkmasını engellediklerini ve hatta saatlik ücretleri yüksek tutarak paket başı ücretin güvenlik açısından yaratacağı riskleri azaltmaya çalıştıklarını kaydetti. Getir’in kuryelerine ‘online bahşiş’, ‘kurye dinlenme alanı’ ve ‘kurye etik hattı’ gibi ayrıcalıklar sunduğunu da belirten Evren, “Gururla söylemeliyim ki sektörde bir ilki hayata geçirerek, kuryeler için özel sağlık sigortası başlattık. Kuryelerin, Getir sisteminde hizmet vermeye başladıkları gün itibarıyla Türkiye genelindeki birçok özel hastane ve eczanede geçerli olan özel sağlık sigortaları başlatılıyor” diye konuştu. Evren ayrıca, Getir’de 14 bine yakın kuryenin çalıştığını ve 704’ü bayilik olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde 724 depoları bulunduğunu söyledi.

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