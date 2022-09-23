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Dolar kurunda son durum

23.09.2022 - 10:14 | Son Güncelleme :
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 23 Eylül dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,38 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,02 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,35 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,3030 TL seviyesini, en yüksek ise 18,3970 TL seviyesini görürken; kur saat 09:56 itibarıyla 18,3894 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,0930 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0290 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20.6377 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında düşüşle 111,50 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9791 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,84 seviyesinde bulunuyor.

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