THY’den, Türkiye’ye 14 milyar dolar döviz | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu sene Türkiye’ye 14 milyar dolar döviz getirisi sağladıklarını, şirketin 90’ıncı kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında 400 uçağı filosuna katacaklarını ve 1 milyarıncı yolcuyu taşıyacaklarını açıkladı.

THY Teknik A.Ş, THY’nin 2020 yılından itibaren filosuna katmaya başladığı Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkinin üs (ağır) bakım operasyonlarını İGA İstanbul Havalimanı’ndaki hangarlarında başarı ile tamamladı. Uçağın hangardan çıkışı için düzenlenen törende konuşan Bolat, THY filosunda A350 uçaklarından şu anda 11 adet bulunduğunu, bu sayının orta vadede 36’ya çıkacağını belirterek, Airbus ile yeni satın almalar için görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Bolat, “2022 yılı itibarıyla ülkeye 14 milyar dolar döviz getirdik. 75 bin çalışana iş sağlıyoruz. 90’ıncı yılımızda filoya 400’üncü uçağımız gelecek. 2023 yılında aynı zamanda 1 milyarıncı yolcuyu taşıyacağız” diye konuştu.

‘YATIRIMLAR SÜRÜYOR’

Teknik A.Ş’nin filoda bulunan tüm uçakların bakımlarını yapabilecek kapasitede olduğunu hatırlatan Amet Bolat konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hangar kapasitelerini arttırmak, Teknik A.Ş’ye yatırım yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. THY, konsolide kârlarının uzun dönemde değil, orta dönemde değil kısa dönemde 3-5 yıl içerisinde yarısına yakınını iştirak şirketlerden elde etme hedefimiz var. Bu büyük bir hedef burada en önemli oyunculardan bir tanesi Teknik A.Ş. 2005 yılında filomuzda 83 uçağın 12 tanesi geniş gövdeliydi. Nereden nereye geldiğimizi görmek için de bazı referans noktalarımız olması lazım. 2003 yılında 60’a yakın uçağımız vardı. O zaman 7 tane A340, 5 tane de A310 uçağımız vardı. Bugün ise 129 tane geniş gövdeli uçağımız var. Buna göre filomuzdaki geniş gövdeli uçak sayımız 10 kat büyümüş.”

THY olarak 1 milyon Amerikalı’yı Türkiye’ye turist olarak getirdiklerini ifade eden Ahmet Bolat, “Amerika’dan buraya başka bir havayolu gelmiyor, onların buraya gelmesi için çok uğraşıyoruz. Ucuz havayollarının vur-kaç gelip bir ülkenin ekonomisini bir ülkenin havacılığını bozup gitmeleri çok hoşumuza gitmiyor. Onun için de girişimlerde bulunuyoruz” dedi.

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