KKM için eylülde 9.3 milyar ödeme | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eylül ayı bütçe verilerine göre, eylül ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101.8 artarak 285.6 milyar lira oldu.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; faiz giderleri yüzde 134.7 oranında artışla 33.1 milyar lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı harcamalardaki artış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98.2 olarak açıklandı. Eylül ayına ilişkin bütçe açığı ise 78.6 milyar lira oldu. Eylül ayında bütçeden kur korumalı mevduat (KKM) için 9 milyar 292 milyon liralık ödeme yapıldı. Böylece KKM hesapları için bütçeden yapılan ödeme 84 milyar 899 milyon lirayı buldu. Eylül ayında harcamalardaki en büyük kalemlerden olan cari transferler, yüzde 88.4 oranında artışla 112.7 milyar lira olarak gerçekleşirken, mal ve hizmet alımları için yapılan harcamalar da geçen yılın eylül ayına göre yüzde 75.8 oranında artışla 22.1 milyar lira oldu. Borç verme kalemi ile yüzde 391 oranında artışla 24.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu kalemin en büyük payı BOTAŞ’ın oldu. Eylülde BOTAŞ’a bu kalemden 18 milyar lira aktarıldı. Böylece yıl başından itibaren BOTAŞ’a aktarılan tutar 114.8 milyar lirayı buldu.

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