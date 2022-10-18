Kartlı harcama yüzde 125 arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye’deki kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart sayısı ağustos ayı itibariyle 322 milyona ulaştı. Ağustos ayında kartlarla yapılan toplam harcamalar da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125 artarak 346 milyar TL oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen araştırma sonuçlarını paylaşırken, “Türkiye nüfusunun 85 milyon kişi olduğu düşünüldüğünde ve 18 yaş ve üzerindekilerin kart sahibi olabileceği göz önüne alındığında ortalama kişi başına 4-5 adet kart düşüyor. Kart sayısının 322 milyona ulaşması, bir aylık harcama tutarının 350 milyar liraya yaklaşması, bireylerin ve hanelerin ağır bir kart borcu yükü altında olduğunu gösteriyor. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin ve kanuni takibe düşenlerin sayısının 4 milyonu aşması, bu sürecin tıkanacağını ve kartı kartla çevirmenin sürdürülemez olduğunu gösteriyor” dedi.

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