THY 5 ayda 24 milyon yolcu taşıdı | Ekonomi Haberleri

Mayıs ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklayan Türk Hava Yolları (THY), bazı ülkelerin seyahat kısıtlamalarını sürdürmesine rağmen, artan taleple koltuk kapasitesini koronavirüs pandemisi öncesi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12.6 arttırdı. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada pandeminin olumsuz etkilerinden en hızlı şekilde sıyrılan şirketin, gökyüzündeki başarılı günlerini yeniden yaşadığı belirtildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yapılan açıklamada, sektörün durma noktasına geldiği sıfır yolculu günleri güçlü bir performans ile geride bıraktığı vurgulanırken, mayıs ayında yüzde 80 doluluk oranının aşılarak 6.3 milyon yolcu taşındığı kaydedildi. THY’nin mayıs ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11.3 artarak 144 bin tona ulaştı. Ocak- mayıs döneminde taşınan yolcu sayısı ise 24 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-mayıs döneminde yüzde 73.5 oldu. Yurtdışı yolcu doluluğu yüzde 72.5 seviyesinde gerçekleşirken, yurtiçi yolcu doluluğu yüzde 82.8 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13.4 artarak 673 bin tona ulaştı. Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 376 oldu.

HAYALLER GERÇEKLEŞİYOR

Açıklamada, mayıs ayı rakamlarına ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin görüşlerine yer verildi. Ekşi, “Pandemi günlerinde sektörümüz durma noktasına gelse de biz Türk Hava Yolları ailesi olarak hiç durmadık. Başarıyı hedefleyen rotamıza daha güçlü şekilde döneceğimizi bilerek çalıştık, bugünleri hedefledik. Mayıs ayı rakamlarımız hedeflerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmeye başladığını bizlere gösteriyor. Mayıs ayında Türk Hava Yolları’nın ayrıcalıklı seyahat deneyimini tercih eden 6.3 milyon misafirimiz ile bulutların üzerinde yeniden görüşeceğimize inanıyor ve onlara teşekkür ediyoruz. Şimdi yeniden güzel şeyler konuşma zamanı” şeklinde konuştu.

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