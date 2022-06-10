;
  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • THY 5 ayda 24 milyon yolcu taşıdı
‹ Önceki Haber Hazine Bakanlığı'ndan 'ortak mücadele' vurgusu Hazine Bakanlığı'ndan 'ortak mücadele' vurgusu Sonraki Haber › ‘Ucuz buğday vermeye devam edeceğiz’ ‘Ucuz buğday vermeye devam edeceğiz’

THY 5 ayda 24 milyon yolcu taşıdı

10.06.2022 - 09:42
THY 5 ayda 24 milyon yolcu taşıdı | Ekonomi Haberleri

Mayıs ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklayan Türk Hava Yolları (THY), bazı ülkelerin seyahat kısıtlamalarını sürdürmesine rağmen, artan taleple koltuk kapasitesini koronavirüs pandemisi öncesi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12.6 arttırdı. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada pandeminin olumsuz etkilerinden en hızlı şekilde sıyrılan şirketin, gökyüzündeki başarılı günlerini yeniden yaşadığı belirtildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yapılan açıklamada, sektörün durma noktasına geldiği sıfır yolculu günleri güçlü bir performans ile geride bıraktığı vurgulanırken, mayıs ayında yüzde 80 doluluk oranının aşılarak 6.3 milyon yolcu taşındığı kaydedildi. THY’nin mayıs ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 11.3 artarak 144 bin tona ulaştı. Ocak- mayıs döneminde taşınan yolcu sayısı ise 24 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ocak-mayıs döneminde yüzde 73.5 oldu. Yurtdışı yolcu doluluğu yüzde 72.5 seviyesinde gerçekleşirken, yurtiçi yolcu doluluğu yüzde 82.8 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13.4 artarak 673 bin tona ulaştı. Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 376 oldu.

HAYALLER GERÇEKLEŞİYOR

Açıklamada,  mayıs ayı rakamlarına  ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin görüşlerine yer verildi. Ekşi, “Pandemi günlerinde sektörümüz durma noktasına gelse de biz Türk Hava Yolları ailesi olarak hiç durmadık. Başarıyı hedefleyen rotamıza daha güçlü şekilde döneceğimizi bilerek çalıştık, bugünleri hedefledik.  Mayıs ayı rakamlarımız hedeflerimizin ve hayallerimizin gerçekleşmeye başladığını bizlere gösteriyor. Mayıs ayında Türk Hava Yolları’nın ayrıcalıklı seyahat deneyimini tercih eden 6.3 milyon misafirimiz ile bulutların üzerinde yeniden görüşeceğimize inanıyor ve onlara teşekkür ediyoruz.  Şimdi yeniden güzel şeyler konuşma zamanı” şeklinde konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.590 Değişim: 0,70% Hacim : 13.228 Mio.TL Son veri saati : 11:17
Düşük 2.541 10.06.2022 Yüksek 2.598
Açılış: 2.553
17,1975 Değişim: 0,47%
Düşük 16,8510 10.06.2022 Yüksek 17,4307
Açılış: 17,1176
18,2838 Değişim: 0,15%
Düşük 17,9163 10.06.2022 Yüksek 18,4210
Açılış: 18,2565
1.021,77 Değişim: 0,19%
Düşük 999,67 10.06.2022 Yüksek 1.035,67
Açılış: 1.019,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.