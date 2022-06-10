‘Ucuz buğday vermeye devam edeceğiz’ | Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son dönemde buğday fiyatlarında yaşanan artışın ekmek fiyatlarına yansımayacağını açıkladı. Kirişci, un sanayicilerine ucuz buğday vermeye devam edeceklerini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Bakan Kirişci, Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların ardından küresel piyasada yükselen buğday fiyatları ve ekmekte bir artış yaşanıp yaşanmayacağı konusunda Beştepe’de bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Son dönemde un fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çeken Kirişci, “En son 260 liraydı, şu anda 325 lira oldu. Biz biraz uncuların üstlenmesini istiyoruz” dedi. Ekmek fiyatlarında artış yaşanacağına ilişkin iddiaların sorulması üzerine Kirişci, “Beklendiği gibi buğdaydaki son dönemde yaşanan artış asla yansımayacak, öyle bir şey olmayacak. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak un regülasyonu çerçevesinde un sanayicilerine uygun fiyatlı, ucuz buğday vermeye devam edeceğiz. Un regülasyonu diyoruz bunun adına. Uncuların ihtiyacı olan ucuz buğdayı vermeye devam edeceğiz. Onlar da doğal olarak fırıncıları destekleyecek. Bu anlamda bir artış öngörmüyoruz. Geçen yıl kuraklık nedeniyle rekolte düşüklüğü vardı, şu anda rekolte düşüklüğü bulunmuyor” diye konuştu. Kirişci, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasada büyükbaş/küçükbaş hayvan sıkıntısı olup olmayacağını ilişkin de “Geçen yıl gerçekleşen rakamlarla bu yılki rakamlara baktığımızda böyle bir riskimiz asla söz konusu değil. İthal hayvan ihtiyacımız yok” mesajını verdi.

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