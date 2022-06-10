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Hazine Bakanlığı'ndan 'ortak mücadele' vurgusu

10.06.2022 - 09:25
Hazine Bakanlığı'ndan 'ortak mücadele' vurgusu | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün akşam alınan bir dizi ekonomi politikasına yönelik açıklamada bulundu. Bakanlık tüm kurumların attığı ortak adımlarla ortak mücadele anlayışıyla hareket edildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bunula birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı ortak adımlarla ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.

Bu çerçevede;

• Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir,

•Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir,

•Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır,

•Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir,

•Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk Lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir,

• Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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