‘Tek kalemdeki en büyük yatırım’ | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin ilk nükleer güç santralı olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın 4’üncü ve son ünitesinin temel atma töreni düzenlendi.

Hürriyet gazetesinden Soner Aydın'ın haberine göre; santral sahasında düzenlenen törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev, Vali Ali Hamza Pehlivan, milletvekilleri, bürokratlar ve santral görevlileri katıldı. Törende konuşan Bakan Dönmez, ilk reaktörün açılışını Cumhuriyet’in 100’üncü yılında gerçekleştireceklerini kaydetti. Bakan Dönmez, “Akkuyu Nükleer Güç Santralı, Cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı. Tamamlandığında 4 reaktör elektrik talebimizin yaklaşık yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Aslında Akkuyu’da bir yerde 4 santral yapıyoruz gibi de düşünebiliriz. Bu dört reaktör 60 yıl boyunca kar kış, gece gündüz demeden 7 gün 24 saat aralıksız çalışacak. Eğer Akkuyu NGS’nin ürettiği kadar elektrik üretecek bir doğal gaz santralı yapsaydık büyüklüğü 6 bin 400 megavat olacaktı. Bu santral ortalama 30 yıl işletmede kalacağı için 30’uncu yılın sonunda aynı büyüklükte ikinci bir doğal gaz santralı daha inşa etmek zorunda kalacaktık. Bu işin inşaat maliyeti. Santralde kullanılacak doğal gazın maliyetine gelince. Böylesi bir santral için yıllık 7 milyar metreküp ilave doğal gaz ithal edecektik. Akkuyu’nun 60 yıl boyunca işletmede kalacağı düşünüldüğünde, Akkuyu ile aynı büyüklükteki bir doğal gaz santrali için toplam 420 milyar metreküp gaz ithal etmek zorunda kalacaktık. Bu mevcut doğal gaz ihtiyacımızın 8 katından daha fazla bir rakam demek” diye konuştu.

MONTAJI TAMAMLANDI

Sahanın her noktasında çalışmaların eşzamanlı sürdüğünü kaydeden Bakan Dönmez, “Birinci ünitenin reaktör basınç kabı ve buhar jeneratörleri montajı tamamlandı. Birinci ünitenin ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri de devam ediyor. Birinci, ikinci ve üçüncü ünitenin kor tutucuları montajı tamamlandı. İkinci ünitenin iç koruma kabının üçüncü katmanı kuruldu. Üçüncü ünitenin de iç koruma kabının ilk katmanı tamamlandı. Bugün dördüncü ünitenin temelinin atılmasıyla birlikte bir safhayı daha geride bırakmış olacağız” dedi.

ROSATOM Genel Müdürü Likhachev ise şunları söyledi: “Akkuyu NGS’nin dördüncü güç ünitesinin inşasının başlamasıyla birlikte Türkiye güvenle ulusal nükleer enerjinin gelişmesi yoluna girmiştir. Bu endüstrinin ortaya çıkışı ülkedeki yaşam standardı üzerinde olumlu bir etki edecektir. Enerji güvenliğini sağlamanın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti uzun vadede bilim ve teknolojinin gelişimi için güçlü bir ivme kazanmaktadır.”

Etiketler