ECB Başkanı Lagarde'dan 'faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

Üye ülkeler aktarım koruma aracına erişmek için borç kurallarına uymalı

Kamu borcunun gidişatının sürdürülebilir olması gerekiyor

Aktarım güvence mekanizması tüm Euro Bölgesi ülkelerinin kullanımına açık

Aktarım koruma aracının nerelerde kullanılacağına sadece ECB karar verecek

ECB faiz artışlarını hızlandırdı; ancak nihai faiz seviyesi değiştirilmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Lagarde'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede, "ECB faiz artışlarını hızlandırdı ancak nihai faiz seviyesi değiştirilmedi" şeklinde değerlendirdi.

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