ECB Başkanı Lagarde'dan 'faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde'dan 'faiz' mesajı
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede, "ECB faiz artışlarını hızlandırdı ancak nihai faiz seviyesi değiştirilmedi" şeklinde değerlendirdi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Lagarde'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
ECB faiz artışlarını hızlandırdı; ancak nihai faiz seviyesi değiştirilmedi
Aktarım koruma aracının nerelerde kullanılacağına sadece ECB karar verecek
Aktarım güvence mekanizması tüm Euro Bölgesi ülkelerinin kullanımına açık
Kamu borcunun gidişatının sürdürülebilir olması gerekiyor
İcra kurulu ülkelerin aktarım güvence mekanizmasını kullanıp kullanamayacağına karar verecek
Üye ülkeler aktarım koruma aracına erişmek için borç kurallarına uymalı
Büyümede aşağı, enflasyonda yukarı yönlü riskler görüyoruz
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