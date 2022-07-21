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ECB Başkanı Lagarde'dan 'faiz' mesajı

21.07.2022 - 16:48
ECB Başkanı Lagarde'dan 'faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede, "ECB faiz artışlarını hızlandırdı ancak nihai faiz seviyesi değiştirilmedi" şeklinde değerlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Lagarde'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ECB faiz artışlarını hızlandırdı; ancak nihai faiz seviyesi değiştirilmedi

Aktarım koruma aracının nerelerde kullanılacağına sadece ECB karar verecek

Aktarım güvence mekanizması tüm Euro Bölgesi ülkelerinin kullanımına açık

Kamu borcunun gidişatının sürdürülebilir olması gerekiyor

İcra kurulu ülkelerin aktarım güvence mekanizmasını kullanıp kullanamayacağına karar verecek

Üye ülkeler aktarım koruma aracına erişmek için borç kurallarına uymalı

Büyümede aşağı, enflasyonda yukarı yönlü riskler görüyoruz

 


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