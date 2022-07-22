Marketlerden tasarruf hamlesi | Ekonomi Haberleri

Fransa’da süpermarket zincirleri enerji kriziyle birlikte, tasarruf tedbirleri konusunda ortak bir anlaşma için el sıkıştı. Türkiye’deki süpermarket zincirleri de “sürecin hassasiyetinin farkındayız” açıklaması yaparken, enerji tasarrufu için akşam aydınlatma aracı kullanılmadığı ve buzdolaplarının önüne perde çekildiği belirtiliyor. Tasarruf adına yapılacak yeni yatırımlar için ise bürokrasiden destek bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; enerji krizi dünyada tırmanmaya devam ederken, artan taleple birlikte alınabilecek önlemler Avrupa Birliği’nin gündeminde üst sıralarda yerini almaya başladı. Son olarak Fransa’da aralarında Carrefour, Monoprix ve Lidl gibi zincir marketler, enerji tasarrufu konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Türkiye’de henüz yoğun bir enerji tedarik krizi baş göstermese de bazı zincir marketler sürecin hassasiyetinin farkında olduklarını ve yakından takip ettiklerini belirtiyor. Şirketler, özellikle bu dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırabilmek için bürokratik sürecin kolaylaştırılmasını istiyor.

BUZDOLAPLARINA PERDE

Fransız zincir marketler, tasarrufa yönelik vardıkları anlaşmayla, artan enerji maliyetlerinin ve enflasyonun fiyatlara etkisinin en aza indirilmesini amaçlıyor. Ülkede 2023’ten itibaren maliyetlerin iki katına çıkması beklenirken; bu süreçte işletmelerin kan kaybedebileceği de belirtiliyor. Enerji krizinin sadece Fransa’yı değil Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeyi etkileyeceği düşünüldüğünde atılan bu adımların devamının gelmesi bekleniyor.

BİM CEO’su Galip Aykaç, enerji piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “sürecin hassasiyetinin farkındayız” dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı: “BİM mağazalarında hem tasarruflu malzemeler kullanılıyor hem de akşam kapanışıyla hiçbir aydınlatma aracı kullanılmıyor. En çok enerji harcayan buzdolaplarının önüne perde çekilerek tasarruf sağlıyoruz. Türkiye genelinde 56 adet lojistik merkez binasının çatılarına güneş enerji sistemi kurulmasını planlıyoruz. Güneş enerjisi yatırımlarında bürokratik işlemler 3-4 ayı bulabiliyor. Bu konuda kolaylaştırıcı adımlar bekliyoruz.” CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu da enerji verimliliği kapsamında yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyleyerek, “Tüketimi rasyonel seviyelere getirmek için maksimum özen gösteriyoruz. Enerji verimliliği konusunda 50 milyon liralık ciddi bir yatırım yaptık” değerlendirmesini yaptı.

‘KASVET YARATACAK DÜZENLEME OLMAZ’

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe ise organize perakendenin gider kaleminde elektriğin üçüncü sırada yer aldığını belirtti ve yılbaşından bu yana fiyat artışlarıyla birlikte halihazırda birtakım önlemler aldıklarını hatırlattı: “Şu an için olağanüstü bir adımımız yok. Cadde mağazalarının ve AVM’lerin farklı standartları var; AVM’lerde korunması gereken bir elektrik düzeyi var. Ciroları ve satışları etkileyecek şekilde kasvet yaratacak bir düzenlemeye gidemeyiz” dedi.

FRANSA’DA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Fransa’da süpermarketlerin yaptıkları anlaşmanın, 14 Temmuz’da Macron’un ülke çapında açıkladığı “enerji tasarrufu planı”yla uyumlu olduğuna dikkat çekiliyor. Mağazalarda elektrik faturalarının, enerji maliyetlerindeki artıştan önce toplam harcamanın yüzde 30’una karşılık geldiği belirtiliyor. Alınacak önlemler arasında mağazaların kapatılmasından sonra ışıklı tabelaların kapatılması, mağazalardaki ışıkların parlaklığının azaltılması ve dükkanlar kapalıyken havalandırma oranlarının değiştirilmesi yer alıyor.

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