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Gecikme zammı yüzde 2.5 oldu

22.07.2022 - 09:04
Gecikme zammı yüzde 2.5 oldu | Ekonomi Haberleri

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı aylık yüzde 1.6’dan yüzde 2.5’a çıkarıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; tecil faiz oranı da yıllık bazda yüzde 15’den yüzde 24’e yükseltildi. Amme alacakları için uygulanan gecikme oranının yeniden belirlenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 2019 yılının sonundan itibaren aylık yüzde 1.6 olarak uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5’a çıkarılmış oldu. Yıllık bazda ise yüzde 30’u bulacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tahsilat tebliğine göre de amme alacaklarında yıllık yüzde 15 olarak uygulanan tecil faizi oranı dünden geçerli olmak üzere yüzde 24 olarak belirlendi. Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla, tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 15) uygulanacak. Aynı şekilde, tebliğin yayım tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 15), 21 Temmuz tarihinden itibaren de ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 24 tecil faizi uygulanacak.


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