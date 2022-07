1000 girişim arasında birinci olarak seçildi | Girişim Haberleri

Görme engelliler için teknoloji geliştiren BlindLook, C3 Social Impact Accelerator Program’da 1000 girişimin arasında birincilik ödülünün sahibi oldu.

Dubai’deki finale katılan girişimciler, su, çevre gibi oldukça önemli problemler için çözüm önerileri üretirken, BlindLook, engelsiz ve özgür bir dünya için çağrıda bulundu. BlindLook, markaların sunduğu ürün ve hizmetleri ses odaklı teknolojisiyle görme engelsiz hale getirirken, markaları dönüştürerek, görme engellilerin de ürün ve hizmetleri özgürce kullanabilmesini sağlıyor.

BlindLook Pazarlama Müdürü Cansu Tekdemir, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bizim için herkesin özgürce ve dolu dolu yaşayabildiği bir dünya mümkün. Biz çok yakın zamanda, dünyadaki 285 milyon görme engelli için, bağımsızlığın, özgürlüğün tanımının BlindLook olacağını biliyoruz. Markaları dönüşümün öncüsü olmaya davet ediyoruz çünkü elimizi kuruladığımız kağıt havludan, hayata bağlandığımız telefona kadar her ürün ve hizmet bir markanın ürünü. Markaları dönüştürdüğümüzde, dünyayı değiştirmiş olacağız. Kazandığımız her bir başarı, görme engellilere sözümüz olan engelsiz dünyaya bir adım daha yaklaştığımızın bir göstergesi.” Global bir marka olmayı amaçlayan BlindLook, The George Washington Üniversitesi’yle partnerlik konusunda da yeni bir adım attı ve BlindLook’un ses odaklı teknolojisi, George Washington Üniversitesi’nde Executive MBA dersi olarak işlendi.

