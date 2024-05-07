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TCMB’den ‘hizmet enflasyonu’ vurgusu

07.05.2024 - 09:23 | Son Güncelleme :
TCMB’den ‘hizmet enflasyonu’ vurgusu | Ekonomi Haberleri

MERKEZ Bankası (TCMB) 3 Mayıs’ta yayınlanan nisan ayı enflasyon verilerinin ardından aylık fiyat gelişmeleri ile ilgili raporunu yayımladı. TÜİK’e göre, tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 3.18 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 1.30 puan artışla yüzde 69.80 olarak gerçekleşmişti.

EKONOMİ SERVİSİ

Verilerin ardından bir değerlendirme yayımlayan TCMB, hizmet grubuna dikkat çekti. Merkez’in raporunda öne çıkan değerlendirmeler şöyle oldu: Yıllık enflasyon gıdada gerilerken, diğer gruplarda yükseldi.

Hizmet grubunda aylık fiyat artışı yüksek seyretmeye devam etmiş, son dönemde öne çıkan alt gruplara ek olarak, güçlü artış kaydeden ulaştırma hizmetleri aylık enflasyonunda bayram etkisi hissedilmiştir.

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Temel mal grubunda mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık fiyat artışı yavaşlamıştır. Bu gelişmede, otomobil fiyatlarındaki ılımlı fiyat artışı kaynaklı olarak dayanıklı mal grubu etkili olmuştur.

Gıda grubunda, aylık fiyat artışını işlenmemiş gıda alt grubu sürüklemeye devam etmiş, işlenmiş gıda enflasyonundaki ılımlı seyir korunmuştur.

‘FİYAT ARTIŞLARI GENELE YAYILDI’

Enerji grubu fiyatları, Türk lirası cinsi petrol fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak yükselen akaryakıt fiyatlarının doğalgaz fiyatlarındaki mekanik etki kaynaklı düşüş ile dengelenmesi sonucu, aylık bazda değişim göstermemiştir.

Aylık üretici fiyat artışı güçlü seyrini korurken, yıllık üretici enflasyonu yükselmeye devam etmiştir.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, fiyat artışlarının genele yayıldığı ve sermaye malları dışında kalan gruplarda daha belirgin olduğu gözlenmiştir.

Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, B ve C göstergelerinin aylık artış oranları zayıflama eğilimini korumakla birlikte Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde kalmaya devam etmiş, göstergelerin yıllık enflasyonları ise bir miktar artış kaydetmiştir.


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