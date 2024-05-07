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TL’nin reel değeri arttı

07.05.2024 - 09:26 | Son Güncelleme :
TL’nin reel değeri arttı | Ekonomi Haberleri

MERKEZ Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru nisanda 59.77’ye yükseldi. Mart ayında reel efektif döviz kuru 58.10 olarak kaydedilmişti.

EKONOMİ SERVİSİ

Böylece TL’nin reel değeri Eylül 2021’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2.67 puan artışla 88.97’den 91.64’e yükseldi. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0.66 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında da 2.13 puan azaldı.

Reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. Endeksteki değişim TCMB’nin TL’deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.

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