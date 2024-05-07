Altın fiyatlarında neler oluyor? | Altın Haberleri

Orta Doğu'da yaşanan gerilim, ABD'deki ekonomik gelişmeler altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Tarihi zirvesinden uzaklaşan altın denge noktasını bulmaya çalışıyor.

Altın fiyatları dar bantta harekete başladı. Geçtiğimiz ay rekor üstüne rekor kıran altın stabil fiyatlamalara sahne oluyor.

Orta Doğu'da yaşanan İsrail-Filistin arasındaki gelişmeler, ABD ekonomisinde faizin yüksek kalacağına yönelik beklentiler altını hem yükseltip hem de baskılar nitelikte aksiyon almasına sebep oluyor.

Ons altın güne 2323 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2319 dolar, en yüksek de 2329 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2323 dolardan işlem görüyor.

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Küresel piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2408 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2401 lira, en yüksek de 2417 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2411 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2425 liradan alınırken 2453 liradan satılıyor.

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